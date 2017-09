Wie das Fernsehen der Zukunft Reichweite aufbaut

Leipzig, im September 2017 – FEATVRE bietet eine kostenlose, sorgfältig kurartierte Zusammenstellung von Dokumentationen aus TV und Internet mit den Bereichen „Aktuelles“, „Politik“, „Kultur“ und „Wissen“. Seit Juli 2017 erhält die junge Marke Unterstützung beim Aufbau von Brand und Reichweite von der Leipziger Digital Agentur rekordmarke.„Wir haben mit rekordmarke einen kompetenten Partner für unsere Anforderungen und Ansprüche im digitalen Marketing gefunden. Von der Strategie-Entwicklung bis zum täglichen operativen Business agiert das Team von rekordmarke kompetent und professionell und hat sich so schnell zu einem wichtigen Element für unseren Markenaufbau entwickelt“, sagt Dirk Bartels, Gründer und Geschäftsführer von FEATVRE. „Gerade für junge Unternehmen wäre diese Leistung Inhouse unmöglich zu erbringen.“„Wir legen unseren Fokus auf innovative Unternehmen, um ihnen beim nachhaltigen Aufbau ihrer digitalen Marke zu helfen. Denn nur so können sie sich auf lange Sicht gegen andere Marktteilnehmer behaupten“, ergänzt Claudia Baacke, Unit Director Beratung Digital Marketing bei rekordmarke.FEATVRE wählt deutsch- und englischsprachige Beiträge aus Mediatheken von Fernsehsendern und Online-Kanälen und stellt sie nach Themen geordnet vor. So sind spannende Sendungen über Schlagworte schnell gefunden, die zeitraubende Suche in einzelnen Mediatheken oder im Internet entfällt. Darüber hinaus können Anwender persönliche Profile anlegen. Alle Services sind kostenlos. Die Marke ist jung und will sich gegen die Konkurrenz etablierter Mitbewerber behaupten. Daher muss das Branding nachhaltig aufgebaut und eine Steigerung von qualitativ hochwertigen Nutzerzahlen erzielt werden.„FEATVRE passt mit seiner Vision des intelligenten Fernsehens perfekt zu unserem Ansatz und stellt uns dabei zugleich vor neue, spannende Herausforderungen“, sagt Claudia Baacke.So wird üblicherweise zunächst die Marke aufgebaut, um die Wandlung des zukünftigen Kunden vorzubereiten. Die Schwelle zur Entscheidung für einen kostenlosen Dienst erfordert jedoch keine Markenbindung. Allerdings möchte FEATVRE die Marktführung gegenüber der Konkurrenz einnehmen - dazu ist wiederum ein Markenaufbau zwingend notwendig.„Branding findet bereits im ersten Step des Kontaktes und nachfolgend in allen anderen Kanälen statt, vor allem im Bereich Reach“, erklärt Helen Ots von rekordmarke, die für das Kampagnenmanagement für FEATVRE verantwortlich ist. „Entscheidend ist daher auch eine einheitliche Kommunikation, z.B. bei Logo, Corporate Design und Wording.“Bei den meisten Dokumentationen von FEATVRE handelt es sich um Videos aus frei verfügbaren Internet-Mediatheken. Daher ist es besonders wichtig, die USPs von FEATVRE deutlich zu kommunizieren.rekordmarke legt den Schwerpunkt im digitalen Marketing für FEATVRE auf klassisches Social Media sowie Advertising und Search Marketing. Mit allen Maßnahmen soll der Brand aufgebaut und etabliert werden sowie langfristig eine qualitativ hochwertige Reichweite und Aufmerksamkeit generiert werden. Ein sorgfältiges Web-Controlling wie die monatliche Auswertung der Kanäle hilft dabei, wertvolle Learnings zu erzielen und Optimierungen anzustoßen. Auch unterstützt rekordmarke FEATVRE bei klassischem Display-Marketing, beispielsweise bei Mediaplanung, Analysen und Optimierungen.Die Experten für digitales Marketing haben fünf Tipps für junge Marken zusammengestellt:· Den Zielkunden analysieren und konkrete Ziele setzen· Einen Plan erstellen, wie diese Ziele erreicht werden können· Den Wettbewerb beobachten, den USP herausfinden und in der Kommunikation einsetzen· Einen zielgruppengerechten Kanalmix erstellen und bespielen· Regelmäßiges Controlling mit entsprechender Nachsteuerung der Marketingmaßnahmen in Form von Optimierungen, um so auch aus Fehlern zu lernen„Wir freuen uns auf den gelungenen Start unserer Kooperation“ so das Fazit von Claudia Baacke. „Unser Ziel ist es FEATVRE zu einer starken digitalen Marke aufzubauen.“Weitere Infos zu rekordmarke sind unter folgendem Link abrufbar: www.rekordmarke.de



Bildinformation: Rekordmarke