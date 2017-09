Just fit feiert Jubiläum

Just Fit Fitnessclubs feiert Jubiläum. Was im Jahr 2002 mit einem Fitnessclub in der Amsterdamer Straße in Köln begann, gilt heute als eine der großen Erfolgsgeschichten der Fitnessbranche. Frank Böhme gründet zusammen mit seinem Bruder Jörg Böhme, dem Cousin Michael Böhme und dem besten Freund Hans Schwarzenberg im September 2002 Just Fit Fitnessclubs und legt damit den Grundstein für einen besonders erfolgreichen Verlauf eines Familienunternehmens.Zum Zeitpunkt der Gründung gehören Fitnessclubs zu den "Muckibuden", in denen sich fast ausschließlich junge Männer trafen um sich überwiegend dem Muskelaufbau zu widmen. Frank Böhme wusste bereits damals, dass Bewegung und Fitness maßgeblich zu einem gesunden Leben und Wohlbefinden beitragen und verfolgte mit der Gründung von Just Fit die Vision, Jedermann dieses Leben zu ermöglichen, ganz gleich über welches Einkommen sie verfügen. Heute zählt Just Fit in Nordrhein-Westfalen mit 60.000 Mitgliedern, fast 800 Mitarbeitern und derzeit 23 Fitnessclubs zu den größten Anbietern der Branche.Das Angebot in den Fitnessclubs hat sich seit der Eröffnung von Just Fit 01 sehr verändert. Heute gehören digitale Angebote wie das E-Gym und der Milon Zirkel zur Ausstattung in den meisten Clubs genauso wie Ernährungspläne und funktionelles Gruppentraining.Just Fit feiert das Jubiläum mit Open Days am Wochenende vom 07.- 09.Oktober 2017 und bietet in diesem Zeitraum ein besonderes Jubiläumsangebot an.Wer sich im vorgenannten Zeitraum für eine Mitgliedschaft bei Just Fit entscheidet hat ein Jahr lang die Möglichkeit eine Begleitung zum Training mitzubringen. Zusätzlich gibt es ein großes Gewinnspiel mit herausragenden Preisen wie einem Trekkingrad, einer Erlebnisbox, Trainingsequipment wie Kopfhörer und vielem mehr.Just Fit sieht optimistisch in die Zukunft. "Fitness ist ein moderner Lifestyle und gehört bei vielen Menschen bereits zum Alltag, das bestätigen auch die aktuellen Zahlen der Branche." so Frank Böhme. "Wir werden auch in den kommenden Jahren weiter expandieren und wachsen."



Bildinformation: von links nach rechts

Hans Schwarzenberg, Michael Böhme, Frank Böhme, Jörg Böhme (Bildquelle: @justfit)