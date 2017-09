Klinikum am Weissenhof sucht Gesundheits- und Krankenpfleger Psychiatrie

Das Klinikum am Weissenhof ist nicht nur ein krisensicherer Arbeitsplatz für Gesundheits- und Krankenpfleger Psychiatrie. Es bietet darüber hinaus auch geregelte und flexibel vereinbare Arbeitszeiten. Worauf Gesundheits- und Krankenpfleger Psychiatrie ebenfalls bauen können, ist ein umfangreiches Fort- und Weiterbildungsprogramm sowie vielfältige Einsatzmöglichkeiten an sieben Standorten.Das Klinikum am Weissenhof ist ein psychiatrisches Krankenhaus mit den Kliniken für Allgemeine Psychiatrie, Gerontopsychiatrie, Psychosomatische Medizin, Suchttherapie, Kinder- und Jugendpsychiatrie und Forensische Psychiatrie. Was heißt, dass es für Gesundheits- und Krankenpfleger Psychiatrie ein breitgefächertes Einsatzgebiet mit allen Interventionsformen gibt."Wichtig zu wissen", sagt Simone Radies vom Personalmarketing und der innerbetrieblichen Fortbildung, "dass wir Arbeitsbedingungen bieten, die gerade für weibliche Pflegekräfte attraktiv sind: Flexible und in vielen Fällen individuell vereinbare Arbeitszeiten sowie eine Kinderbetreuung in der betriebseigenen Kita." Wer sich als Gesundheits- und Krankenpfleger Psychiatrie im Klinikum am Weissenhof bewirbt, kann zwischen den Standorten Weinsberg, Heilbronn, Schwäbisch Hall, Künzelsau, Ludwigsburg und Winnenden wählen.Karrierechancen für Gesundheits- und Krankenpfleger Psychiatrie"Für Gesundheits- und Krankenpfleger Psychiatrie bieten wir zudem echte Karrierechancen", betont Peter Stumpf, Pflegedirektor im Klinikum am Weissenhof. "Und zwar einerseits umfangreiche Fort- und Weiterbildungen über unser innerbetriebliches Fortbildungsprogramm. Andererseits fließt pflegerische Kompetenz in alle Entscheidungen mit ein, weil wir unsere Kliniken dual führen, d. h., immer in der Verantwortung eines Chefarztes und eines Pflegedienstleiters." Was dem Bewerber als Gesundheits- und Krankenpfleger Psychiatrie ebenso "schmecken" wird, ist ein betriebliches Gesundheitsmanagement sowie eine Kantine, die nach der Slow-food-Philosophie geführt wird. Das Klinikum am Weissenhof freut sich über Bewerbungen vieler Gesundheits- und Krankenpfleger Psychiatrie, gerne auch von Wiedereinsteigerinnen nach der Elternzeit.



Bildinformation: Die A-Bauten des Klinikums am Weissenhof