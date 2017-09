Webinar der DMSFACTORY zum Thema Digitale Vertragsverwaltung

Unter dem Titel „Vertragsmanagement richtig gemacht“ erklärt die DMSFACTORY am 28. September 2017 (10 Uhr) in einem Webinar, wie digitale Vertragsverwaltung mit M-Files funktioniert. Anmeldung und weitere Informationen unter http://bit.ly/2ja5POe „M-Files für Vertragsmanagement“ unterstützt Unternehmen bei der Erstellung, zentralen Handhabung und Verwaltung ihres gesamten Vertragswerks. Erhältlich ist die Lösung zur effizienten Vertragsverwaltung bei der DMSFACTORY. Im Webinar zeigt der zertifizierte M-Files-Partner, wie Vertragsmanagement und Vertragsverwaltung mit M-Files funktionieren. Die ECM-Lösung verwaltet alle Verträge an einem Ort, bietet so einen kompletten Überblick über Vertragsinhalte und informiert rechtzeitig über zu beachtende Kündigungsfristen. Das Vertragsmanagement bietet neben der Verwaltung auch Unterstützung bei der Vertragserstellung über freigegebene Musterverträge. M-Files für Vertragsmanagement steht als Out-of-the-Box-Lösung in der Cloud oder als anpassbares Template für lokale M-Files Installationen zur Verfügung.Mit dem Thema Vertragsmanagement startet die DMSFACTORY eine neue Reihe von Webinaren, in denen sie künftig über verschiedene aktuelle Themen im Umfeld von ECM und Geschäftsprozessmanagement informiert.