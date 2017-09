Palma beauftragt global communication experts mit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Frankfurt am Main, 25.09.2017 – Die Frankfurter PR-Agentur global communication experts verantwortet ab sofort den gewonnenen Etat für die mallorquinische Hauptstadt Palma. GCE fungiert somit als Ansprechpartner für deutschsprachige Medien und unterstützt die Mittelmeer-Metropole vertreten durch die Fundación Turismo Palma de Mallorca 365 (FTPM365).Als pulsierendes Zentrum und Herz des Mittelmeer-Archipels der Balearen positioniert sich Palma sehr vielseitig. Feinschmecker, Kulturinteressierte und Sportbegeisterte freuen sich gleichermaßen über das Angebot der Stadt wie auch Erholungssuchende, die an der Playa de Palma den Alltagsstress hinter sich lassen. Palmas Herzstück ist zweifelsohne die mehr als 700 Jahre alte Kathedrale „La Seu“, die majestätisch im Zentrum der Stadt gelegen die Aufmerksamkeit jedes Besuchers auf sich zieht.Pedro Homar, Leiter der Tourismusstiftung in Palma betont: „Wir möchten das vielseitige Angebot Palmas in den Bereichen Kultur, Gastronomie und Hotellerie, Sport, Shopping, Gesundheit und Wohlfühlen weiter fördern. Hauptziel ist es, die Stadt als attraktives Ganzjahresziel zu positionieren. Die kosmopolitische, qualitativ hochwertige und vielfältige Destination will ganz besonders in der Nebensaison verstärkt Gäste anziehen. Palma und Playa de Palma eignen sich nicht nur für einen Sommer-Familien-Urlaub, sondern insbesondere auch für Citybreaks und Wochenendtrips zwischen November und März. ‚Passion for Palma‘ steht für genau das: Nachhaltigkeit, Luxus, Entspannung und Wohlbefinden. Das Team von GCE hat uns mit seiner langjährigen Erfahrung und Expertise überzeugt. Wir freuen uns darauf, den Weg gemeinsam mit der Frankfurter Agentur zu beschreiten.“Dorothea Hohn, Geschäftsführerin von GCE: „Palma steht für die perfekte Symbiose aus Moderne und Tradition, City und Strand, Sport und Kultur. Wir freuen uns, Palma mit unserem Know-how in Sachen Städte-PR tatkräftig zu unterstützen. Unser Ziel ist es, mit gezielten Projekten noch mehr Bewusstsein, insbesondere in den Monaten der Nebensaison, für die facettenreiche Stadt zu schaffen und die Weiterentwicklung der Playa de Palma mit ihren zahlreichen Veränderungen zu begleiten.“



Bildinformation: Palma beauftragt global communication experts mit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit