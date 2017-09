Luxuriös ins neue Jahr

München, September 2017: Wo gäbe es eine bessere Möglichkeit, den Start ins neue Jahr zu feiern, als an einem der traumhaft-weißen Sandstrände des nachhaltigen The Brando in der Südsee oder im authentischen-maledivischen Luxusresort Milaidhoo? Wer es lieber abenteuerlicher mag, der kann mit Silversea Cruises die Antarktis entdecken oder im Abu Camp von Wilderness Safaris unter den Sternen Afrikas unweit freilaufender Elefanten nächtigen. Im Rahmen des Silvester-Packages können Gäste des Lefay Resort & SPA wohltuende Spa-Behandlungen genießen, bevor sie sich vom Küchenteam mit exquisiten, italienischen Köstlichkeiten verwöhnen lassen. Für Fans der fleischlosen Küche hat das TIAN Gourmet Restaurant in Wien ein 10 Gang Experience Time Menü mit Wein- oder Saftbegleitung in petto.Grünes Silvester-Dinner mit Stern im Tian Wien• 10 Gang Experience Time Menü mit Wein- oder Saftbegleitung• Überraschungsmenü• Preis pro Person 259 Eurowww.tian-restaurant.comSterne beobachten in Afrika statt Feuerwerk• Sleep-out unter den tausend Lichtern des afrikanischen Nachthimmels• Romantisches Dinner und Wellness Spa• Zum Beispiel im Linkwasha Camp in Simbabwe, im Abu Camp in Botswana oder im Toka Leya Camp in Sambiawww.wilderness-safaris.comKorken knallen lassen in der Antarktis• Unvergessliche Antarktis Expeditionskreuzfahrt von Ushaia nach Ushaia mit dem neuen Expeditionsschiff von Silversea, Silver Cloud• Reisende erleben spektakuläre Farbverläufe der Eisberge von Nahem und lauschen dem überwältigenden Klang kalbender Gletscher bei gewohntem Silversea All-Incluisve-Lifestyle• 21. Dezember 2017 - 9. Januar 2018: 19 Tage für 35, 800 € p.p.www.silversea.com/deNichts wie weg – Silvester unter Palmen• Dem deutschen Winter entfliehen und auf der paradiesischen Trauminsel Coco Bodu Hithi Sonne und Erholung pur genießen• Zum Jahresausklang: Schnorcheln mit Schildkröten, Erlernen maledivischer Handwerkskunst, maledivische Lifebands oder fabelhafte Gala Dinner mit maledivischen Einflüssen• Besondere Feiertagserlebnisse zwischen dem 21. Dezember 2017 und 3. Januar 2018www.cococollection.comFranzösisch polynesisches Silvester im Paradies – The Brando• Französisches Champagner-Aperitif sowie speziell kreiertes Neujahrs-Dinner im Beachcomber Café• Polynesische Showeinlage und polynesische Musikuntermalung, um in das neue Jahr zu tanzenwww.thebrando.comGaladinner am winterlichen Gardasee – Lefay Resort & SPA Lago di Garda• Aperitif in der Lounge Bar und Gala Dinner im Restaurant “La Grande Limonaia”, Silvesternacht Mittagessen mit typischen italienischen Gerichten im Restaurant “La Grande Limonaia” (exklusive Getränke)• Zutritt zur Lefay “Wasser und Feuer” Welt inklusive einem Bad im Salzsee “La Luna nel Lago” und einer BIO entspannenden “Aromamassage” mit wohltuenden Ölen• Preis (inkl. 3 Übernachtungen): ab € 1.100 pro Person in der Prestige Junior Suite (bei doppelter Belegung)www.lefayresorts.comAuthentisch Maledivisches Silvester• Authentische Malediven: Milaidhoo zelebriert lässigen Luxus und die wahren Malediven in Design und Küche• Spezielle Maledivisch-moderne Menüs in authentischen Locations erwarten Gäste an Silvester im atemberaubenden Ba’theli Restaurant, das in Form der traditionellen Dhoniboote über dem Meer zum Feiern einlädtwww.milaidhoo.com



Bildinformation: Luxuriös ins neue Jahr