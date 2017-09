Pressemitteilung von global communication experts GmbH





„Wir freuen uns sehr, dass wir nun unsere dritte Maschine in unsere Flotte aufnehmen können. Damit sind wir nun weitaus flexibler aufgestellt für die kommende Wintersaison“, so Peter Wenigmann Accountable Manager bei AZUR air in Düsseldorf. Düsseldorf, 25. September 2017. Am heutigen Donnerstag wird die dritte Maschine der neuen deutschen Charterfluggesellschaft AZUR air nach Deutschland überführt. Das Flugzeug vom Typ Boeing B767-300ER mit der Registrierung D-AZUA erhielt diese Woche die neue Lackierung am Flughafen Istanbul.„Wir freuen uns sehr, dass wir nun unsere dritte Maschine in unsere Flotte aufnehmen können. Damit sind wir nun weitaus flexibler aufgestellt für die kommende Wintersaison“, so Peter Wenigmann Accountable Manager bei AZUR air in Düsseldorf.

Bildinformation: Dritte AZUR air Maschine kommt nach Deutschland

Über AZUR air

Die AZUR air Germany ist Teil der Niederländischen Holding NW International BV mit Sitz in Amsterdam. Der Hauptsitz der deutschen Airline befindet sich an der Gladbecker Straße in Düsseldorf-Rath, in unmittelbarer Nähe zum Flughafen. Im Juni 2017 startet die AZUR air unter dem Motto „Mit uns ins Blaue“ mit Flügen an die beliebten Strandziele in Spanien, Griechenland, Ägypten, Türkei und der Dominikanischen Republik. Heimatflughafen der Airline ist der Düsseldorfer Flughafen (DUS). Zusätzlich starten die Maschinen ab Sommer 2017 auch von Berlin-Schönefeld (SXF). Zum Start verfügt AZUR air Germany über zwei Boeings 767-300ER. Die Instandhaltung der Flugzeuge wird durch eigene Wartungsstationen an den Flughäfen Düsseldorf und Berlin-Schönefeld gewährleistet.

