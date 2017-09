Feuer und Flamme für "Dragons": "Drachenzähmen leicht gemacht" als PLAYMOBIL-Spielwelt

(Mynewsdesk) Feuerspeiende Drachen sind im Anflug und bereit für aufregende Abenteuer in den Kinderzimmern weltweit. Mit der neuen PLAYMOBIL-Spielwelt „Dragons“ gehen nun die Geschichten rund um Hicks, Ohnezahn und die Wikinger von Berk weiter. Mit aufwändig gestalteten Charakteren, raffinierten Spielfunktionen und liebenswerten Details ist abwechslungsreicher Flug- und Spielspaß garantiert.Auf der Insel Berk leben die Wikinger um Anführer Haudrauf harmonisch mit den Drachen zusammen. Besonders der junge Erfindergeist Hicks und sein Drache Ohnezahn bilden ein unzertrennliches Team. Am liebsten veranstalten die beiden fulminante Wettrennen mit Hicks‘ bester Freundin Astrid und ihrer Drachendame Sturmpfeil.Doch der finstere Drago hat einen fiesen Plan ausgeheckt. Schon sehen die Wikinger, wie sich Drago Blutfausts Schiff mit dreh- und schwenkbaren Ballisten langsam der Insel nähert. Mit dem Käfig an Bord seines Schiffes will er Drachen fangen und sie für seine gemeinen Machenschaften einsetzen. Auf seinem Drachen Donnerklaue kann Drago die Situation hoch in der Luft überblicken, während er am Boden Unterstützung von Eret mit seiner rundum drehbaren 4-Schuss-Feuer-Balliste erhält. Da haben die Bösewichte ihre Rechnung aber ohne Schmied Grobians neueste Erfindung, einem großen Felskatapult gemacht! Auch Hicks und Astrid eilen auf Ohnezahn und Sturmpfeil mutig herbei, um das Inselreich Berk zu verteidigen. Mit dem leuchtend blauen Rücken und seiner Schussfunktion ist Ohnezahn ein beeindruckender Gegner, der extrem beweglich ist und sich den Bösewichten in den Weg stellt. Werden es die Drachenreiter erneut schaffen, Drago in die Flucht zu schlagen?Mit der neuen PLAYMOBIL-Spielwelt können Kinder in die liebenswerte Welt von Berk eintauchen und sich selbst in kleine Wikinger verwandeln. Die Dragons-Sets sorgen für unbegrenzte Möglichkeiten im kreativen Rollenspiel rund um die spannenden Abenteuer von Hicks, Ohnezahn und ihren Freunden.Die Dragons-Spielwelt von PLAYMOBIL auf einen Blick:Berk (51 x 44 x 50 cm) mit elektronischen Lichteffekten und verschiedenen Schuss- und Verteidigungsfunktionen | Dragos Schiff (42 x 28 x 39 cm), schwimmfähig, mit Drachenkäfig und Ballisten | mit den Charakteren Hicks, Haudrauf, Drago, Astrid, Grobian, Eret | bewegliche Drachenfiguren: Ohnezahn mit LED-Licht und Schussfunktion, Sturmpfeil, Donnerklaue und Schreckliche Schrecken | spannende Spielfunktionen und Waffen | Zubehör wie das Buch der Drachen, Hicks‘ Flammenschwert und Fluganzug | empfohlen ab 4 Jahren | Erscheinungstermin: 18. August 20179243 Berk – UVP € 124,999244 Dragos Schiff – UVP € 44,999245 Grobian mit Katapult – UVP € 12,499246 Hicks und Ohnezahn – UVP € 33,999247 Astrid und Sturmpfeil – UVP € 25,999248 Drago mit Donnerklaue – UVP € 25,999249 Eret mit 4-Schuss-Feuer-Balliste – UVP € 19,99Diese Pressemitteilung wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im PLAYMOBIL DeutschlandShortlink zu dieser Pressemitteilung:Permanentlink zu dieser Pressemitteilung:=== (Bild) ===Shortlink:Permanentlink:



