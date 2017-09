HOBO MX2200-Serie Wassertemperatur-Datenlogger mit Bluetooth Smart-Funktechnologie

Pressemitteilung von Metrics GmbH

Wassertemperaturdaten direkt auf Ihr Smartphone oder Tablet!





Die primär als Wassertemperatur-Datenlogger einsetzbaren Aufzeichnungsgeräte verwenden die Bluetooth Smart (Low Energy)-Funktechnologie zur drahtlosen Kommunikation mit mobilen Endgeräten. Mit der kostenlosen HOBOmobile® App können Hydrologen und Limnologen die Logger einfach und komfortabel konfigurieren, auslesen und die Messdaten auf ihrem Smartphone oder Tablet ansehen oder zur weiteren Analyse exportieren. Die HOBOmobile App steht im Playstore für Android sowie im App Store für iOS zum kostenlosen Download bereit.



Die MX2200 Serie umfasst vier Modelle: Die beiden Pendant MX Logger, geeignet für Wassertiefen bis zu 30 Metern, sind im unteren Preissegment angesiedelt. Sie bieten eine Genauigkeit von ±0,5 °C. Das Modell HOBO MX2202 ist zusätzlich mit einem Sensor zur Erfassung der Lichtintensität ausgestattet. Darüber rangieren die beiden TidbiT MX Modelle mit einer Genauigkeit von ±0,2 °C über einen weiten Messbereich, spezifiziert für Wassertiefen bis 120 bzw. 1.500 Metern.



Allen Loggern gemeinsam ist ein großzügig bemessener Speicher für ca. 96.000 Messwerte und ein durchdachtes Design, das die Montage der Logger extrem vereinfacht. Sie sind sowohl in Süß- als auch in Salzwasser einsetzbar. Darüber hinaus empfehlen sie sich für eine Vielzahl von Indoor- und Hagen, 25.09.2017 - Outdoor-Anwendungen, beispielsweise bei der Temperaturüberwachung beim Transport verderblicher Güter oder überall dort, wo die diskrete Anbringung eines Temperaturloggers gewünscht ist. Die Logger können so konfiguriert werden, dass sie Minimum, Maximum, Durchschnitt und Standardabweichung berechnen. Sie unterstützen ferner die Burst-Protokollierung, bei der Daten in einem schnelleren Intervall protokolliert werden, wenn die Sensorwerte oberhalb oder unterhalb bestimmter frei definierbarer Grenzwerte liegen.



Die neuen HOBO Datenlogger sind ab sofort im BtB-Shop der Metrics GmbH zu Preisen zwischen 54 und 139 Euro (zzgl. Mehrwertsteuer) bestellbar.



Weitere Informationen: Onset Computer Corporation, weltweit einer der führenden Anbieter von autarken Datenloggern mit über 35 Jahren Erfahrung in Entwicklung und Vertrieb, hat Ende vergangener Woche mit den ultrakompakten Loggern der HOBO MX2200-Serie eine neue Generation von wasserdichten Temperaturloggern zum Verkauf freigegeben.Die primär als Wassertemperatur-Datenlogger einsetzbaren Aufzeichnungsgeräte verwenden die Bluetooth Smart (Low Energy)-Funktechnologie zur drahtlosen Kommunikation mit mobilen Endgeräten. Mit der kostenlosen HOBOmobile® App können Hydrologen und Limnologen die Logger einfach und komfortabel konfigurieren, auslesen und die Messdaten auf ihrem Smartphone oder Tablet ansehen oder zur weiteren Analyse exportieren. Die HOBOmobile App steht im Playstore für Android sowie im App Store für iOS zum kostenlosen Download bereit.Die MX2200 Serie umfasst vier Modelle: Die beiden Pendant MX Logger, geeignet für Wassertiefen bis zu 30 Metern, sind im unteren Preissegment angesiedelt. Sie bieten eine Genauigkeit von ±0,5 °C. Das Modell HOBO MX2202 ist zusätzlich mit einem Sensor zur Erfassung der Lichtintensität ausgestattet. Darüber rangieren die beiden TidbiT MX Modelle mit einer Genauigkeit von ±0,2 °C über einen weiten Messbereich, spezifiziert für Wassertiefen bis 120 bzw. 1.500 Metern.Allen Loggern gemeinsam ist ein großzügig bemessener Speicher für ca. 96.000 Messwerte und ein durchdachtes Design, das die Montage der Logger extrem vereinfacht. Sie sind sowohl in Süß- als auch in Salzwasser einsetzbar. Darüber hinaus empfehlen sie sich für eine Vielzahl von Indoor- und Hagen, 25.09.2017 - Outdoor-Anwendungen, beispielsweise bei der Temperaturüberwachung beim Transport verderblicher Güter oder überall dort, wo die diskrete Anbringung eines Temperaturloggers gewünscht ist. Die Logger können so konfiguriert werden, dass sie Minimum, Maximum, Durchschnitt und Standardabweichung berechnen. Sie unterstützen ferner die Burst-Protokollierung, bei der Daten in einem schnelleren Intervall protokolliert werden, wenn die Sensorwerte oberhalb oder unterhalb bestimmter frei definierbarer Grenzwerte liegen.Die neuen HOBO Datenlogger sind ab sofort im BtB-Shop der Metrics GmbH zu Preisen zwischen 54 und 139 Euro (zzgl. Mehrwertsteuer) bestellbar.Weitere Informationen: www.metrics24.de/HOBO-MX2200-Bluetooth-Smart-Temperaturlogger

Bildinformation: HOBO MX2201 im Einsatz als Wassertemperaturlogger – (c) Onset Computer Corporation

Metrics GmbH ist Anbieter von Datenloggern und Sensoren für eine Vielzahl von Mess- und Protokollierungsaufgaben. Metrics bietet eine große Auswahl an Datenloggern für den Unterwassereinsatz an. Die wasserdichten Datenlogger dienen der Protokollierung von Temperaturen, Leitfähigkeit, Wasserstand und Gelöstsauerstoffkonzentration in stehenden oder fließenden Gewässern. Sie finden Verwendung in heimischen Fischteichen sowie bei ozeanografischen Untersuchungen in der Tiefsee.

Metrics GmbH

Elberfelder Str. 19-21

58095 Hagen

www.metrics24.de

Telefon: 02331 3483086

E-Mail: info@metrics24.de

Mit über 2 Millionen verkauften Datenloggern seit der Unternehmensgründung im Jahr 1981 ist die Onset Computer Corporation (Onset) der weltweit führende Anbieter von Datenloggern. Onset Datenlogger werden auf der ganzen Welt in einer Vielzahl von Monitoring-Lösungen eingesetzt, dazu zählen die Gebäudeüberwachung, die Erfassung von Messdaten im agrar- und umwelttechnischen Bereich sowie die Temperaturüberwachung im Transportwesen.

Onset Computer Corporation

470 MacArthur Blvd

Bourne, MA 02532

USA

www.onset.com

Diese Pressemitteilung wurde über das Pressboard von fair-NEWS veröffentlicht.

«HOBO MX2200-Serie Wassertemperatur-Datenlogger mit Bluetooth Smart-Funktechnologie»

Elberfelder Str. 19-2158095 HagenDeutschlandTelefon: 02331 3483086Jörg WegeJörg WegeMetrics GmbHTelefon: 02331 3483086E-Mail: joerg.wege@metrics24.dePermanenter Link zur Pressemitteilung