Gerd Eisenblätter GmbH auf der Schweissen und Schneiden 2017 Düsseldorf!

Schneiden, polieren und Schweissnähte entfernen, Flächen und Bleche, Rundrohre, Vierkantrohre polieren und mit Industrieschliff versehen. All diese Fähigkeiten besitzen die Produkte der Gerd Eisenblätter GmbH. Und viele sind mit Naturfaserträgerteller. Und auch noch "Made in Germany". Dort wo das Schleifferherz höher schlägt. Dort wo die Eisenblätter Fachleute das Schleifen leben und mit Verstand und Wissen Produkte entwickeln, die Sie irgenwann in der Hand halten werden.Unsere Problemlöser für Sie aufbereitet:Werkstück: BlechFinish: IndustrieschliffWerkstoff: Stahl/EdelstahlAusgangssituation: Fehlstelle auf BlechAufgabenstellung: Beschädigte Oberfläche wiederherstellen.Mit Eisenblätter Produkten kein Problem.Systemempfehlung:POLY PTX Längsschleifmaschine vom Erfinder der Längsschleifmaschine und mit Produkten der Gerd Eisenblätter GmbH:1. ZK-Hülse2. Vlies-Hülse3. VliesradWerkstück: Fläche/BlechAusgangssituation: stumpf verschweißte BlecheAufgabenstellung: Schweißnaht entfernen und Schliffbild angleichen.Mit Eisenblätter Produkten kein Problem.Systemempfehlung für Winkelschleifer: - empfohlenerweise Varilex 1800 Professional mit den Produkten der Gerd Eisenblätter GmbH:1. MAGNUM Cool Top 8 K 60 (ZIRCOPUR® Hochleistungs-Fächerscheibe mit extrem hohem Gewebeanteil)2. Keramikhülse K 603. Vlieshülse mittelWerkstück: Fläche/Blech, polierte BlecheAusgangssituation: Fehlstelle auf einer FlächeAufgabenstellung: Beschädigte Fläche wiederherstellenMit Eisenblätter Produkten kein Problem.Sytemempfehlung für Winkelschleifer:1. Wenn nötig mit Trizact K 600(Neuartiges Schleifgewebe mit pyramidenförmiger Struktur. Spart mehrere Arbeitsgänge. Feines Schliffbild bei hohem Materialabtrag.)2. Brightex Berry (mehr unter www.brightex.de (Eine flexible, gefächerte Polierscheibe aus Poliervlies, bereits vorgetränkt mit der Polierpaste "BRIGHTEX® Berry", passt sich hervorragend planen und geformten Metallflächen an und poliert in einem Arbeitsgang. Auch noch vorhandene Oxidschichten sind kein Hindernis, blitzschnell kann Hochglanz erreicht werden! Die neu entwickelte, revolutionäre Polierpaste erspart Ihnen mehrere Arbeitsgänge!)3. Brightex Sun8Den finalen "Polierkick" erhalten Sie mit dieser Spiegelglanz - Polierscheibe.Auch hier wird ein gefächertes Poliervlies verwendet, das bereits mit einer neuartigen Spiegelglanzpaste (BRIGHTEX® Sun) vorgetränkt wurde. So verschwindet jeglicher Poliernebel blitzschnell und Sie erhalten in Windeseile einen extremen Hochglanz, ähnlich einem Spiegel!)RundrohrAusgangssituation: Auf Gehrung aneinandergeschweißte Rohre 90 GradAufgabenstellung: Anlauffarben mechanisch entfernen - Schliffbild angleichenKein Problem mit Eisenblätter Produkten.Systemempfehlung mit Winkelschleifer -empfohlenerweise Varilex 1800 Professional1. Magnum Unitized(Entfernt leicht Kratzer ohne das Werkstück zu beschädigen)oder Poly - Magic Wheel (Die Revolution bei der Spiegelglanzpolitur in Ecken)Diese und viele mehr Problemstellungen lassen sich mit den Schleif-, Polier-, und Trennsystemen von Eisenblätter erreichen.Wie das geht? Das verraten wir Ihnen gerne auf unserem Messestand. Sie finden uns auf der Schweissen und Schneiden in Düsseldorf 2017 vom 25.-29.9.in Halle 12, Stand F17.Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Düsseldorf.Ihr Eisenblätter Team



