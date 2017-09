Asahi Kasei und Bluestar gründen Joint Ventures für ein mPPE-Projekt in China

Düsseldorf, 25. September 2017 - Wie bereits am 15. Februar 2017 mitgeteilt wurde, hat Asahi Kasei eine Vereinbarung über ein Joint Venture mit der China National Bluestar (Group) Co., Ltd. (Bluestar) abgeschlossen, einer Tochtergesellschaft von China National Chemical Corp. (ChemChina).Diese Übereinkunft regelt die integrierte Herstellung und den Verkauf von Xyron™ (modifizierter Polyphenylenether (mPPE)) in China sowie seiner Zwischenprodukte 2,6-Xylenol und Polyphenylenether (PPE). Nach dem Erhalt der kartellrechtlichen Freigabe wurden die Joint Ventures für Produktion und Verkauf in Nantong, Jiangsu, China gegründet.Die beiden Gemeinschaftsunternehmen werden die Technologie von Bluestar für 2,6-Xylenol und PPE zusammen mit der mPPE-Compoundierungstechnologie von Asahi Kasei nutzen. Weiterhin dient das Anwendungs- und Marktentwicklungspotential von Asahi Kasei dazu, um im wachsenden chinesischen Markt weiter zu expandieren.Asahi Kasei und Bluestar beginnen mit der Prüfung für den Bau von Fertigungsstätten für 2,6-Xylenol, PPE und mPPE und werden eine detaillierte Bewertung der Wirtschaftlichkeit des gemeinsamen Unternehmens durchführen, damit eine endgültige Investitionsentscheidung bis März 2018 getroffen werden kann.Daten und Fakten zum Fertigungs-Joint VentureUnternehmensname:Asahi Kasei Bluestar (Nantong) Engineering Plastics Manufacturing Co., Ltd.Standort:Nantong, Jiangsu, ChinaVorsitzender:Tomoyuki SaitoAnteilsbesitz:Bluestar 50,01 %, Asahi Kasei 49,99 %Betrieb:Herstellung von 2,6-Xylenol und PPE (30.000 Tonnen/Jahr: Polymer)und mPPE (20.000 Tonnen/Jahr)Gründung:28. August 2017Daten und Fakten zum Vertriebs-Joint VentureUnternehmensname:Asahi Kasei Bluestar (Nantong) Engineering Plastics Sales & Marketing Co., Ltd.Standort:Nantong, Jiangsu, ChinaVorsitzender:PANG XiaoLinAnteilsbesitz:Asahi Kasei 50,07 %, Bluestar 49,93 %Betrieb:Verkauf von 2,6-Xylenol, PPE und mPPE(Tochtergesellschaften werden in Shanghai, Shenzhen und Hongkong gegründet)Gründung:21. August 2017Die Herstellung von Xyron™ mPPE beginnt mit den Rohstoffen Phenol und Methanol. Phenol und Methanol werden zur Synthese von 2,6-Xylenol verwendet, das dann zu PPE polymerisiert wird. Das PPE wird mit anderen Polymeren und in verschiedenen Zusammensetzungen mit Glasfasern, Flammschutzmitteln und anderen Additiven zur Bildung von mPPE compoundiert. Da mPPE außergewöhnlich hitzebeständig, schwer entflammbar und formstabil ist sowie weitere mechanische Eigenschaften aufweist, wird es in vielen Bereichen eingesetzt, wie zum Beispiel in Bürogeräten, Automobilbauteilen (Relaisblöcken, Batteriemodulen für Elektrofahrzeuge etc.), Anschlussdosen für Solarmodule, Industriekomponenten und elektrischen sowie elektronischen Bauteilen (Steckverbinder usw.).Über Asahi KaseiDie Asahi Kasei Corporation wurde 1922 in Japan gegründet und ist einer der führenden diversifizierten Konzerne mit den Geschäftsbereichen Material, Homes und HealthCare. Mit seinen Wurzeln im Chemiesektor umfasst der Geschäftsbereich Materials technische Fasern & Textilien, petrochemische Produkte, Hochleistungskunststoffe, Hochleistungsmaterialien, Consumerprodukte, Batterieseparatoren und Produkte für die Elektro- und Elektronikindustrie. Der Geschäftsbereich Homes beliefert den japanischen Markt mit Häusern und Baumaterialien. HealthCare als Geschäftsbereich umfasst pharmazeutische Produkte, Medizingeräte und Systeme für die medizinische Akutversorgung. Mit mehr als 30 000 Mitarbeitern auf der ganzen Welt beliefert die Asahi Kasei Gruppe Kunden in mehr als 100 Ländern. "Creating for Tomorrow", diesem Unternehmensleitbild von Asahi Kasei folgen alle Geschäftsbereiche und arbeiten gemeinsam an einer lebenswerten Umwelt für Menschen weltweit. Asahi Kasei Europe GmbH nahm am 1. April 2016 die Geschäftstätigkeit auf, um die Aktivitäten in Europa auszuweiten. Als Holdinggesellschaft ist Asahi Kasei Europe vorwiegend auf die Automobilindustrie ausgerichtet.Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:UnternehmenskontaktAsahi Kasei Europe GmbHSarah CollisiAm Seestern 440547DüsseldorfTelefon: +49 (0)211 8822 030E-Mail:info@asahi-kasei.euPressekontaktfinancial relations GmbHHenning KüllLouisenstraße 9761348 Bad HomburgTelefon: +49 (0) 6172 27159 12Mobil: +49 (0) 175 903 42 29E-Mail: h.kuell@financial-relations.de