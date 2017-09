Essener Online ERP Software reybex von CANCOM Pironet und Hewlett Packard Enterprise mit dem „Cloud Rocket Award“ ausgezeichnet

Essen, 25. September 2017: Der Multi Cloud-Anbieter CANCOM Pironet und das IT-Unternehmen Hewlett Packard Enterprise (HPE) vergaben letzten Dienstag im Science Center Berlin erstmals die Cloud Rocket Awards. Unter den Gewinnern befindet sich die EDIT Systems GmbH aus Essen, mit ihrer Cloud ERP Applikation reybex für den Online-Handel. Den prämierten Unternehmen winkt nun ein Förderpaket im Wert von insgesamt 30.000 €. Darin enthalten sind die kostenlose Platzierung auf dem BusinessCloud Marketplace von CANCOM Pironet sowie auf dem von HPE gegründeten Marktplatz Cloud28+ inklusive Vertriebs- und Marketingaktionen.Essener Software für den Online Handel holt PreisDie von dem Essener Software-Unternehmen EDIT Systems GmbH entwickelte Online ERP Software reybex überzeugte die Jury mit einem hohen Maß an Automatisierung für den Online-Handel. Neben reybex wurden die Software-Lösungen Connectoor von jobEconomy, Keeeb von Keeeb Deutschland, CheroKey von softwareinmotion und open Handwerk von apavista CAPITAL ausgezeichnet. „Über die Auszeichnung freuen wir uns. Das zeigt uns, dass wir mit reybex auf dem richtigen Weg sind. Ohne unser tolles Team wäre das nicht möglich gewesen. Mein Dank gilt jedem Einzelnen für seinen großen Einsatz. Jetzt freuen wir uns auf eine gute Zusammenarbeit mit den großen Playern unter den Cloud-Unternehmen und blicken gespannt auf die Möglichkeiten, die sich uns jetzt eröffnen“, erklärt Selçuk Acar, Geschäftsführer der EDIT Systems GmbH.Zum HintergrundIm Juni starteten der Cloud-Anbieter CANCOM Pironet und das IT-Unternehmen HPE gemeinsam den Aufruf an Software-Unternehmen, sich mit ihren deutschsprachigen Lösungen als Cloud Rocket zu bewerben. Unter den fünf Gewinnern wurden jetzt zwei S-, zwei M- und ein L-Paket im Gesamtwert von 30.000 € vergeben, die je nach Größe u.a. folgende Leistungen enthalten: technisches Onboarding auf die Marktplätze, gemeinsame Workshops, Platzieren der Applikation direkt auf den Marketplace-Startseiten sowie gemeinsame Marketing-Aktivitäten.Über die EDIT Systems GmbHDie EDIT Systems GmbH aus Essen optimiert als Lösungsfinder softwaregestützte Unternehmens- und Handelsprozesse. Der besondere Fokus liegt auf ERP- und eCommerce-Software. reybex ist ein Software-Produkt aus dem Hause EDIT Systems GmbH. Die Cloud Software, wurde im Sommer 2016 als ERP Komplettlösung für den B2B und B2C Online-Handel veröffentlicht. Mit reybex erhalten Anwender die Funktionsvielfalt eines ausgewachsenen ERP Systems, in Ergänzung von zahlreichen Spezialfunktionen für den eCommerce. Sämtliche Vertriebswege laufen in reybex zusammen und werden von dort aus zentral gesteuert. Dadurch können Händler ihr komplettes Auftragsmanagement vom Auftrag bis zum Versand mit reybex abwickeln. www.reybex.com Über Cloud28+Cloud28+ ist eine ursprünglich europäische, heute globale Community von Cloud-Anbietern. Der Cloud28+-Katalog umfasst mehr als 1.700 Cloud-Angebote. Kunden können im Katalog nach Lösungen suchen, die ihren individuellen Anforderungen hinsichtlich Leistung, Preis, SLA, Zertifizierungslevel, Sicherheit, geografischem Standort und lokalen Regularien entsprechen.Über den CANCOM Business Cloud MarketplaceBei dem Marktplatz von CANCOM Pironet handelt sich um eine Plattform, auf der Unternehmen Cloud-Infrastruktur und -Applikationen großer Software-Hersteller, wie Microsoft oder Google, aber auch spezialisierte Anwendungen europäischer Anbieter per Mausklick buchen und sich so ihre eigene Cloud-Landschaft zusammenstellen können.Über CANCOM PironetAls deutscher Multi Cloud Provider bietet CANCOM Pironet innovative, cloudbasierte Lösungen für das IT-Sourcing von mittelständischen Unternehmen. Die Bandbreite des Portfolios umfasst IT-Outsourcing und Managed Hosting-Lösungen (Hosted Private Cloud Services) aus den eigenen, deutschen Cloud-Rechenzentren ergänzt um und integriert mit führenden Public Cloud-Lösungen internationaler Hyperscale Provider wie AWS, Microsoft und Google.Seit 2014 gehört CANCOM Pironet mit Hauptsitz in Köln mehrheitlich zum Konzernverbund der im TecDAX notierten CANCOM SE. Nach Einschätzung der ISG Experton Group zählte der CANCOM Konzern mit CANCOM Pironet 2016 zu den Top-10-Cloud-Anbietern im deutschen B2B-Markt.



Bildinformation: Verleihung der Cloud Rocket Awards v.l.: Khaled Chaar (CANCOM Pironet), Wiebke Dobbelstein (HPE), Martin Urbanek (open Handwerk), Dan Nommensen (Keeeb), Selçuk Acar (reybex), Jens Budzinski (reybex), Konrad Gulla (Keeeb), Oliver Reinsch (Connectoor), Robin Wolf (Connectoor), Christin Hanneken (CANCOM Pironet), Robin Benner (CANCOM Pironet). Foto: CANCOM Pironet