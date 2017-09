"LIFTEN" SIE DAS GEHEIMNIS

Wellness & Kosmetik Koss Berlin bietet die Lösung gegen licht- und alterungsbedingte Hautschäden. Sommer, Sonne und Strand ist für die meisten der Inbegriff von Erholung. Und ein besonders attraktives Mitbringsel aus dem Urlaub ist die begehrte Sonnenbräune. Aber leider ist es häufig so, dass die Haut unter der ungewohnt hohen Sonneneinstrahlung leidet. Sie verliert an Spannkraft, trocknet aus und es bilden sich unerwünschte Mimikfältchen.Die Lösung ist eine einzigartige Kuranwendung im Koss Kosmetikstudio Berlin mit hoch effektiven, modernen Kosmetikverfahren, die Ihrer Haut ein nahezu makelloses Erscheinungsbild schenken. Kuranwendung bedeutet: Es wird eine Kombination aus mehreren professionellen Verfahren durchgeführt, die einander optimal ergänzen und sich durch ihre nachhaltige Wirkung auszeichnen.Anti-Aging-Kur bei Wellness & Kosmetik Koss BerlinBei der Behandlung kommen die sogenannte Microdermabrasion und Micro-Needling zum Einsatz. Beides sind moderne Methoden, die von erfahrenen Mitarbeitern im Koss Kosmetikstudio Berlin unter Einsatz ausgereifter und erprobter Technologien durchgeführt werden: Die Microdermabrasion erfolgt mit dem REVIDERM Skin Peeler und trägt sanft Überverhornungen der Haut ab. Beim Micro-Needling kommt der REVIDERM Skin Needler zum Einsatz, der die Hautoberfläche mit hauchfeinen Nadeln behandelt.Das Behandlungsergebnis überrascht und überzeugtDurch das Peeling bei Wellness & Kosmetik Koss Berlin wird die Zellbildung angeregt. Mit der Abtragung verhornter Hautschichten ist Platz für junge Zellen, die das Hautbild feiner und frischer aussehen lassen. Die minimalen Verletzungen der Hautoberfläche beim Micro-Needling regen hingegen die hauteigene Schutzfunktion an, was ebenfalls einen positiven Einfluss auf die Regeneration hat: Linien und Fältchen werden sichtbar gemindert, Narben verfeinert, Pigmentverschiebungen ausgeglichen, die Haut wird elastischer und feinporiger.Natürliche HautverjüngungMit der Anregung der Zellbildung und -aktivität durch das kombinierte Verfahren im Koss Kosmetikstudio Berlin wird die Haut zugleich aufnahmefähiger für pflegende Substanzen und Nährstoffe. Damit sieht sie nicht nur kurzfristig strahlend und geglättet aus, sondern erfreut sich über eine optimale Versorgung mit hochwertigen Wirkstoffen. Die Regeneration findet aufgrund einer erhöhten Kollagenproduktion außerdem von innen heraus statt. Durch die Kombinationsanwendung wirkt die Haut daher nachhaltig frischer, ebenmäßiger und strahlender. Das Behandlungsergebnis gleicht einer natürlichen Hautverjüngung, die Sie begeistern wird.Vereinbaren Sie unter 030 - 76 58 48 40 Ihren persönlichen Anti-Aging-Termin bei Wellness & Kosmetik Koss Berlin. Andrea Koß steht Ihnen im Müggelwerderweg 17 in Berlin Rahnsdorf zur Verfügung.



Bildinformation: (Bildquelle: ©Vladimir_Gjorgiev - 123RF)