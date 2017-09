Veränderung leben: Der Change Award 2017 in Berlin

Wie oft kümmern Sie sich eigentlich um Ihre persönliche Entwicklung, die Motivation Ihres Teams oder den Erfolg des eigenen Unternehmens? Beim Change Award mit 5 Sterne Redner Ilja Grzeskowitz gibt es die Ideen, Impulse und konkrete Strategien, um genau diese Dinge umsetzen zu können. Bei diesem außergewöhnlichen Event am 11. Oktober im Berliner Quatsch Comedy Club im Friedrichstadtpalast werden Menschen geehrt - Unternehmer, Querdenker und Alltagshelden -, die im vergangenen Jahr außergewöhnliche Veränderungen erreicht und mit ihrer Haltung als Vorbild für ihre Umwelt einen Unterschied gemacht haben. Das Motto in diesem Jahr lautet "Normal kann jeder!".Change Experte Ilja Grzeskowitz hat den Change Award im Jahr 2015 ins Leben gerufen und verspricht tolle Redner, vorbildliche Preisträger und einen Abend, den Sie nie wieder vergessen werden. Denn er ist überzeugt: Außergewöhnliche Erfolge entstehen nur, wenn wir es wagen, mutig zu denken und permanent neue Wege zu gehen. Und das passiert leider nicht von alleine. Viel zu selten nimmt man sich die Zeit, an statt in seinem Unternehmen zu arbeiten und sich selbst neue Perspektiven zu verschaffen. Kein Tschakka Tschakka - fünf mitreißende Redner, Künstler und Experten laden ein, sich all den Themen zu widmen, die in der Hektik des Alltags gerne einmal auf der Strecke bleiben. Beim Change Award erwartet die Zuschauer eine einzigartige Kombination aus Inspiration, wertvollem Expertenwissen und begeisterndem Entertainment - ein Abend, der zum Nachdenken anregt, aber auch zum Lachen bringt.Auch in diesem Jahr ist 5 Sterne Redner Ilja Grzeskowitz Gastgeber und Moderator des Abends. Inspirieren wird der Experte für Veränderung mit seinem Impulsvortrag "Du machst den Unterschied". Die Motivation des erfolgreichen Keynote Speakers und Buchautors ist es, Menschen zu helfen, ihren Lebenstraum in die Tat umzusetzen - ganz nach seinem Motto: "Mach es einfach!"Synchronsprecherin und Stimmexpertin Dr. Monika Hein weiß, welche Töne die Herzen verbinden und welche Sprechweise so wirkt, dass wir einander noch besser verstehen. In ihrem Vortrag "Der Ton macht die Musik - empathisch sprechen" erfahren die Zuhörer, was es bedeutet, sich voll und ganz auf sein Gegenüber einzulassen."Mord ist auch keine Lösung!" - das ist der schräge Titel des humorvollen Vortrags von Rechtsanwalt und 5 Sterne Redner Franz Obst. Als Streitschlichter aus der RTL-Sendung "Nachbarschaftsstreit" und in seinem Alltag als Anwalt hat er unzählige Konflikte gelöst. Seine Wunderformel heißt: miteinander reden! Franz Obst zeigt auf unterhaltsame Weise, wie negativ sich ein schlechtes Betriebsklima auf den Erfolg eines Unternehmens auswirken kann und wie Streit in Beruf und Privatleben vermieden werden kann.Bei Holger Müller alias Ausbilder Schmidt sind die Ansagen klar: Motivation ist nichts für Luschen! Denn wer diesen radikalen Typen verkörpert, obwohl er selbst eine "Oberlusche" ist, muss schon eine gehörige Portion Motivation mitbringen - ein Comedyvortrag mit viel Augenzwinkern und einem wahren Kern.Handelsexperte Stephan Jung verrät seinem Publikum, wie sich das Leben morgen entwickeln wird.Jeder Gast beim Change Award kann alle Referenten persönlich kennenlernen. Beim Meet&Greet im Anschluss an die Preisverleihung und die Vorträge können Fotos gemacht und Bücher und DVDs signiert werden. Sämtliche Überschüsse des Abends gehen direkt an den Verein Laughing Hearts e.V., der sich um Berliner Heimkinder sowie sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche kümmert. "Es ist uns ein großes Bedürfnis, etwas zurückzugeben und den Menschen Gutes zu tun, die es im Leben nicht so gut haben wie wir", sagt "Mr. Change" Ilja Grzeskowitz.Alle weiteren Infos zur Veranstaltung und die Möglichkeit zur Kartenreservierung gibt es hier.



Bildinformation: Change Award 2017: Das Motivations-Event