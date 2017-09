The Scent Of Art by Glenn Bracke

Glenn Bracke (Aalst, Belgien) bezeichnet sich selbst lieber als kreativen Menschen statt als Künstler. In seinen Arbeiten bringt er oft den ökologischen Untergang der Welt zur Sprache oder erstellt Bronzeskulpturen mit einer Botschaft. Ein Ding ist sicher: er brütet stets etwas Neues aus und lässt es dieses Mal ein wohl sehr bemerkenswertes Kunstprojekt sein, nämlich The Scent of Art. Oder auch die Herausforderung, Kunst als Duft in einem Fläschchen einzufangen.Bracke ließ sich dabei u.a. von Künstlern wie Salvador Dali und Andy Warhol inspirieren, die sich in der Vergangenheit bereits an das Kreieren von Düften gewagt haben.Für dieses künstlerische Projekt geht die Muse von Bracke einher mit dem Fachwissen des Parfumeurs Bertrand Duchafour. Duchafour, eine Ikone in der Parfumwelt, ist dem breiten Publikum vor allem dank seiner duftenden Kreationen für große Marken wie Acqua di Parma, Fahrenheit, Givenchy und zahlreiche andere bekannt.The Scent of Art wurde zum Ergebnis eines nicht alltäglichen Dufts. Die Kopfnoten sind Myrrhe und Weihrauch, mit einem Herzstück aus Oudh, Patschuli. Aber auch „Gold“ wurde dieser Kreation hinzugefügt, auch wenn dies nur als Detail auf dem Flakon ist.Bracke entwarf auch die Gestaltung von The Scent of Art und entschied sich für Einfachheit, unter ausschließlicher Verarbeitung seines Logos. Hier gilt „Less is more“. Kein „Overkill“, sondern subtile Akzente, die das Gesamtpaket ausmachen. Denn The Scent of Art geht genau wie die Kunst weiter als das Riechen allein; es geht auch um Fühlen und Erleben, als eine Emotion. Der Flakon wird in einer eleganten Veloursbox geliefert, und dies vollkommen in Harmonie mit Brackes berühmter Abbildung „Shopping in Paris" als Aufdruck, was The Scent of Art komplett macht.Das Parfum wurde den strengen Normen unterworfen, welche die EU-Kommission hinsichtlich der Verwendung zugelassener Produkte und dem Verhindern allergischer Reaktionen auferlegt.The Scent of Art enthält 42 Inhaltsstoffe und besteht aus 20% Extrakt und 80% Alkohol. Dieser Parfumextrakt ist in Flakons von 100 ml erhältlich und macht Kunst für jeden zugänglich. Interessenten erhalten den Duft ab Ende Oktober unter http://www.thescentofart.com



Bildinformation: The Scent Of Art by Glenn Bracke, 100 ml Parfum-Extrakt