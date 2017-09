Im Fahrradsattel souverän zum lupenreinen Hattrick

Im Fahrradsattel souverän zum lupenreinen HattrickWertgarantie Group ist "Fahrradfreundlichster Arbeitgeber 2017"Hannover, 26.09.2017. Zum dritten Mal suchten die Landeshauptstadt und dieRegion Hannover gemeinsam mit einem Wettbewerb "Die fahrradfreundlichstenArbeitgeber" - und zum dritten Mal heißt der Sieger Wertgarantie. 2013, 2015und jetzt auch 2017: Das Unternehmen belegte immer den ersten Platz und legtesomit einen lupenreinen Hattrick hin.Wertgarantie-Vorstand Patrick Döring und Projektleiter Peta Hesse nahmen amMontag, dem 25. September, die Auszeichnung stellvertretend für dasUnternehmen entgegen. "Ich freue mich über den gelungenen Hattrick. Mit dieserAuszeichnung wird das große Engagement unseres Unternehmens und unsererMitarbeiter gewürdigt", sagte Patrick Döring bei der öffentlichen Feier, zu der dieVeranstalter in das Kulturzentrum Pavillon geladen hatten.Nach 2013 und 2015 honoriert die Jury erneut den großen Einsatz derWertgarantie Group. Das Unternehmen bietet seinen Mitarbeitern unter anderem60 Fahrradstellplätze, Leihräder, Regenjacken, Flickzeug und sogar eine InhouseFahrradwerkstatt. Neben der Unterstützung von Aktionen wie der"Regenbogenfahrt" oder "Schoolbike" beteiligen sich die Mitarbeiter regelmäßigauch an der bundesweiten Aktion "Mit dem Rad zur Arbeit". Rund 24.000Kilometer sind dieses Jahr hierbei zusammen gekommen. "Wertgarantie hatsouverän das Triple geholt", lobte Dieter Brübach vom Verein B.A.U.M.("Bundesdeutscher Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management"), der für dieDurchführung des Wettbewerbs zuständig ist.Die Verbundenheit zu den Drahteseln kommt nicht von ungefähr: Wertgarantie istseit nunmehr fast 18 Jahren Anbieter für Garantie- und Versicherungsleistungenrund ums Thema Fahrrad. Fahrräder, E-Bikes und Pedelecs sind beimHannoverschen Garantie-Dienstleister in sicheren Händen. "Der Hattrick bedeutetuns viel, denn wir konnten uns gegen wirklich gute Konkurrenz durchsetzen",berichtete Peta Hesse. "Das Schöne an diesem Wettbewerb ist, dass immer auchdas Klima und die Mitarbeiter-Gesundheit zu den Gewinnern zählen."Zeichen: 1.979Foto: © WERTGARANTIE01 Der Hattrick ist geschafft: Patrick Döring (2. v. li., Wertgarantie-Vorstand) undPeta Hesse (2. v. re., Projektleiter Wertgarantie) erhalten von Sabine TegtmeyerDette (Erste Stadträtin und Wirtschafts- und Umweltdezernentin) und Ulf-BirgerFranz (re., Dezernent für Wirtschaft, Verkehr und Bildung, Region Hannover) dieAuszeichnung.Ansprechpartner für die Medien:Ulrike Braungardt | Abteilungsleiterin Public Relations | Tel: 0049 511 71280-128 | E-Mail: u.braungardt@wertgarantie.comMarc Höppner | Referent Public Relations | Tel: 0049 511 71280-556 | E-Mail: m.hoeppner@wertgarantie.com



Bildinformation: Wertgarantie hat den Hattrick geschafft!