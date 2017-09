Soulfood im Herbst: Nürnberger Food-Bloggerin kreiert Low-Carb-Hirschrahmgulasch für ICE-Bordrestaurants

Petra Hola-Schneiders große Liebe ist das Kochen. Andere machen autogenes Training, sie kocht, backt und dämpft und hat sich inzwischen mit ihrem Low-Carb-Foodblog Hol(l)a die Kochfee eine große Fan-Community in Deutschland aufgebaut. Die gebürtige Tschechin, die in Nürnberg lebt, verzichtet aufgrund einer familiären Diabetes-Vorbelastung fast ganz auf Kohlehydrate und Zucker. „Meine Rezepte sind sehr einfach, gelingen garantiert und kommen ohne eine Vielzahl an Zutaten aus“, erklärt die Food-Bloggerin. Dass Low Carb nicht den Verzicht auf Genuss bedeutet, beweist Hola-Schneider mit ihrem Gericht für die DB-Aktion „Mehr als nur Essen: gekocht. gebloggt. geliked.“ Vom 1. Oktober bis 30. November 2017 ist ihr Hirschrahmgulasch mit Sellerieflan in allen ICE-Bordrestaurants erhältlich.



Frankfurt, September 2017. Nicht nur der weitgehende Verzicht auf Zucker und Kohlehydrate ist Petra Hola-Schneider beim Kochen wichtig, auch über die Herkunft ihrer Zutaten will sie so gut wie möglich Bescheid wissen. „Ich schätze es sehr, dass ich hier Geflügel und Eier vom Bauern im Umland oder frisches Gemüse vom regionalen Markt bekomme“, erklärt sie. „Nürnberg ist nicht groß, wir haben eine überschaubare Gastro- und Kulinarik-Szene. So lässt sich das Städtische gut mit dem Ländlichen verbinden.“



Für ihr DB-Aktionsgericht schweifte die Food-Bloggerin, die gerade ihr zweites Low-Carb-Kochbuch herausgebracht hat, jedoch ein bisschen weiter – genauer gesagt in ihre Heimat Böhmen. Denn dort ist Gulasch neben dem Schweinebraten ein ganz typisches Gericht. „Es gibt Gulasch in den unterschiedlichsten Varianten, und ich verbinde das Gericht immer mit meiner Heimat“, erzählt Petra Hola-Schneider. „Gulasch lässt sich aus fast jedem Fleisch machen, außerdem geht es sehr einfach, denn nach einer kurzen Vorbereitungszeit kocht sich das Essen quasi von alleine. Mein Hirschgulasch verfeinere ich mit Steinpilzen und Rahm.“ Die Deutsche Bahn serviert das Gulasch mit einem feinen Sellerieflan.



Kochkunst ohne viel Chichi



Petra Hola-Schneiders Food-Blog spiegelt ihre Passion für Essen und Trinken wider, und sie legt Wert auf einfache Rezepte ohne komplizierte Zutaten. „Ich möchte stressfrei kochen, da will ich nicht viel Aufwand beim Abmessen oder Besorgen der Zutaten haben“, erklärt sie. Lieber widmet sie sich den Fragen und Problemen ihrer Follower und gibt Rückmeldung und Support. Auf Hol(l)a die Kochfee finden sich nicht ausschließlich Low-Carb-Rezepte, auch Menschen, die ganz „normal“ kochen wollen, werden in den Archiven der Wahlnürnbergerin fündig. Immer wieder berichtet Petra Hola-Schneider auch von Kochevents oder lokalen Erzeugern, stellt spannende Produkte, Küchenhelfer und Kochutensilien vor oder gibt Restaurantempfehlungen. Aktuell wurde ihr zweites Kochbuch veröffentlicht, die Vorbereitungen für das dritte, das im Frühjahr 2018 erscheinen soll, laufen bereits.



Das gesamte Jahresprogramm



Nachdem im Oktober und November die Nürnbergerin Petra Hola-Schneider von Hol(l)a die Kochfee ihr Low-Carb-Aktionsgericht in den Bordrestaurants präsentiert, übernimmt Sascha Suer aus Herne mit Lecker muss es sein im Dezember 2017 und Januar 2018. Den Abschluss bildet der Wahlhamburger Oliver Wagner von Kochfreunde im Februar und März 2018. Im April und Mai 2017 ist Dorothée Beil mit ihrem Blog Bushcooks Kitchen in die Aktion „Mehr als nur Essen: gekocht. gebloggt. geliked.“ gestartet, gefolgt von Sascha und Thorsten Wett von Die Jungs kochen und backen im Juni und Juli und Sarah Kaufmann von Vegan Guerilla im August und September. Der Schwerpunkt bei allen Aktionsgerichten liegt auf saisonalen Lieblingsrezepten mit dem gewissen Etwas.



Auch im Rahmen der diesjährigen kulinarischen Aktion spendet die Deutsche Bahn wieder zehn Cent pro verkauftem Blogger-Gericht an das Bergwaldprojekt e.V. Der Verein setzt sich seit über 20 Jahren für den Schutz und Erhalt deutscher Waldregionen ein.