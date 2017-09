Cyara und infinIT.cx GmbH bringen mit neuer Partnerschaft mehr Kunden zum Lächeln

München, 26. September 2017 - Cyara, Anbieter einer der führenden Customer-Experience-Assurance-Plattformen, gibt heute seine Reseller-Partnerschaft mit dem Systemintegrator und Berater infinIT.cx GmbH bekannt. Die Partnerschaft verdeutlicht erneut die Fokussierung von Cyara in der DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) und unterstützt die Expansionspläne des Unternehmens für Kontinentaleuropa.Die infinIT.cx erweitert mit dieser Partnerschaft ihr Technologieangebot für Contactcenter um Cyaras preisgekrönte Omnichannel-Plattform.Cyara konnte kürzlich starke Wachstumsraten im SaaS-Produktumsatz verzeichnen. Aufgrund des steigenden Bedarfs im Bereich der Sicherstellung nahtloser Servicerlebnisse für Endkunden investiert das Unternehmen gezielt in die DACH-Region."Nach einer umfassenden Suche glauben wir, dass wir mit der infinIT.cx einen idealen Partner gefunden haben, der unsere Präsenz in der DACH-Region festigt und für uns die Brücke zu einem reifen Markt darstellt, der für unser Angebot bereit ist", sagt Bill Bryant, Director of Global Alliances bei Cyara.Mit der branchenführenden automatisierten Test-, Monitoring- und Discovery-Plattform von Cyara ist infinIT.cx in der Lage, durch die Bereitstellung bestmöglich gestalteter Customer Journeys über digitale sowie Sprachkanäle schneller und in gesicherter Qualität, die Customer Experience seines breiten Kundenstamms zu verbessern."Cyara passt als Partner hervorragend zu uns, weil sich die Lösungen des Unternehmens nahtlos in unser bestehendes Angebot integrieren lassen. Die spannende neue Partnerschaft ermöglicht es uns so, eine Reihe neuer Dienstleistungen anzubieten, die es unseren Kunden gestattet, eine nahtlose Kundenerfahrungen sicherzustellen", sagt Stefan Grünzner, Geschäftsführer der infinIT.cx GmbH.InfinIT.cx arbeitet mit einigen der größten Unternehmen der DACH-Region zusammen, darunter BMW, Telekom, E.ON und UniCredit, um mit anspruchsvollen Contactcenter-Projekten optimale Omnichannel-Services zu realisieren.Über Cyara:Cyara ist Anbieter der weltweit führenden Customer-Experience-Assurance-Plattform. Cyara unterstützt Unternehmen dabei, operative Customer Experience von außen proaktiv zu messen, Fehler in der Kundenkommunikation zu identifizieren und als Unternehmen agiler zu werden, wenn es darum geht, den Dialog über digitale und Sprachkanäle kontinuierlich zu verbessern. Jeden Tag vertrauen einige der bekanntesten Marken der Welt der Cyara-Plattform, um mehr Kunden zum Lächeln zu bringen.Weitere Informationen finden Sie unter www.cyara.com oder vernetzen Sie sich mit Cyara auf LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube oder Instagram.