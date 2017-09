Der Jugenderklärer auf dem Thüringer Schulleitertag

Pressemitteilung von Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien

Am 27. September 2017 wird Prof. Dr. Klaus Hurrelmann, Deutschlands berühmter Jugendforscher, auf dem 9. Thüringer Schulleitertag des ThILLM an der Fachhochschule Erfurt zum Thema: „Einstellungen und Mentalität der jungen Generation: Was kommt damit an Herausforderungen auf die Schule und die Schulleitungen zu?“ referieren.

Hurrelmann ist Mitherausgeber der Shell-Jugendstudie sowie maßgeblich an den World Vision Kinderstudien beteiligt und Experte, wenn es um Ausbildung und Altersabsicherung der heutigen Jugend geht. Zudem ist er Mitglied des Expertenbeirates Demografie, der die Bundesregierung zur Problematik der gesellschaftlichen Überalterung berät. Hurrelmann beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Analyse von Einstellungen, Mentalitäten und Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen. Er wird für die mehr als 200 teilnehmenden Schulleiter*innen die wichtigsten Tendenzen dieser und anderer Untersuchungen zusammenfassen und zieht daraus Schlussfolgerungen für die Herausforderungen, die sich an Schulen und insbesondere an Schulleitungen richten.

Der Thüringer Schulleitertag des ThILLM wird zum achten Mal durchgeführt und greift immer wieder Themen auf, die das Führungshandeln der Schulleitung maßgeblich bestimmen.

Dr. Andreas Jantowski, Direktor des ThILLM, begründet den diesjährigen thematischen Schwerpunkt so: „Die jetzige Generation in den Schulen bringt nicht nur ihre digitale Kompetenz mit, sondern auch ihre Sehnsucht nach flachen Hierarchien, direkter Partizipation und regelmäßigem Feedback. Wenn man Hurrelmanns These ernst nimmt, dass sich die äußeren Bedingungen in der Welt alle 15 Jahre so stark ändern, dass man es den Menschen anmerkt, dann wollen wir mit diesem Angebot Schulleitungen stärken, ihr Ringen um schulische Qualitätsentwicklung auf die damit verbundenen Herausforderungen auszurichten.“

Weitere Themenfelder des Schulleitertages sind : Eine Schule der Vielfalt; Leistungsverweigerung, Verhaltensauffälligkeiten verstehen und souverän begegnen; Medienkompetenzförderung in der Schule; Thüringer Bildungsplan bis 18 Jahre und Lehrergesundheit werden in den Blick genommen und diskutiert.



