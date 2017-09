Neue, responsive Webseite der Spedition Ehrhardt Logistik

Nachdem die alte Internetpräsenz der Spedition "Ehrhardt Logsitik UG (haftungsbeschränkt) & Co.KG" nicht mehr den aktuellen Standards entsprach, hat man sich seitens der Firmenleitung dazu entschlossen, eine neue Webseite in Auftrag zu geben.Auf der Webseite finden sich unterschiedliche Informationen über das Unternehmen "Ehrhardt Logistik", den firmeneigenen Fuhrpark sowie die offerierten Transportdienstleistungen und Lager-Services. Die Lagerung unterschiedlichster Waren ist nämlich ein weiterer wichtiger Arbeitsbereich der Spedition. Für die Auftraggeber entstehen dadurch hilfreiche Synergieeffekte, wenn Waren nicht nur transportiert, sondern auch noch zwischengelagert werden sollen. Für sie reicht es aus, einen Logistik-Betrieb zu beauftragen, der sich um alles kümmert. So können beispielsweise auch Missverständnisse wegen fehlerhafter Absprachen zwischen mehreren involvierten Betrieben, von vornherein ausgeschlossen werden.Das Redesign der Firmenpräsenz ist abgeschlossen und die neue Webseite lockt jetzt mit noch ansprechenderer Optik, übersichtlicherer Struktur und verbesserter, intuitiver Bedienung. Ein responsives Design sollte in der heutigen Zeit natürlich auch nicht fehlen. Da stellt sich vielen zuerst die Frage "Was ist ein responsives Webdesign?" - Dabei handelt es sich um eine spezielle Art des Webdesigns, bei dem die Webseiten, entsprechend dem verwendeten Endgerät, unterschiedlich angezeigt werden (deswegen spricht man auch von der Optimierung für Mobilgeräte bzw. mobile Endgeräte). Dies wird so gehandhabt, damit die Internetseiten auch von Smartphones und Tablets aus bequem zu bedienen sind. Zudem werden die Seiten durch das veränderte Design meist schneller geladen.Besuchen Sie doch gleich die neue Firmenpräsenz von "Ehrhardt Logistik", mit einem mobilen Endgerät, um sich selbst einen Eindruck von der Webseite verschaffen zu können.



Bildinformation: Neue Webseite vom Ehrhardt Logistik (Bildquelle: Creative Commons CC0)