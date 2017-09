Auf in die Welt: Schüleraustausch- und Auslands-Messe am 07.10.2017 in Ahrensburg zeigt Wege in 50 Länder

Immer mehr junge Leute haben Fernweh und wollen fremde Länder und Kulturen kennen lernen. Ob High School in den USA, Internat in Kanada, Freiwilligendienst in Thailand, Sprachkurse in England oder Work and Travel in Neuseeland: Wer 2018 / 2019 ins Ausland will, findet auf der „Auf in die Welt“-Messe der Deutschen Stiftung Völkerverständigung Insider-Informationen, unabhängige Beratung und Stipendien.Bildungsministerin Karin Prien ist Schirmherrin der Messe in Ahrensburg. Sie sagt dazu in ihrem Grußwort: „Lernen heißt Neuland zu betreten. Wer lernt, überschreitet Grenzen, gewinnt neue Erkenntnisse, macht Erfahrungen und erweitert seinen Horizont. Genau dies geschieht auch beim Schüleraustausch. Die „Auf in die Welt“-Messe 2017 in Ahrensburg bietet Jugendlichen und ihren Eltern wertvolle Informationen über die unterschiedlichen Austauschprogramme. Ehemalige und Experten geben Tipps, wie sich der Auslandsaufenthalt erfolgreich gestalten lässt, berichten über eigene Erfahrungen und geben Auskünfte über Kosten und Stipendien. Im Trend liegen derzeit Australien, Kanada, Neuseeland und die USA. Es gibt Programme für China und Japan, für Norwegen, Schweden, Frankreich, England - und für viele weitere Reiseziele in Europa und auf anderen Kontinenten. Schülerinnen und Schüler aus Schleswig-Holstein lernen die Welt kennen. Sie verbessern ihre Sprachkenntnisse, entdecken andere Kulturen, Lebensweisen und Gewohnheiten im Alltag einer Gastfamilie und gewinnen Freunde in anderen Ländern. Die Austauschprogramme leisten somit einen wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung und für den Frieden. Zugleich eröffnen sie Karrierechancen in einer globalisierten Welt. Die meisten jungen Menschen erfahren diese Zeit als eine lebenslange Bereicherung - für die Persönlichkeitsentwicklung ebenso wie für den beruflichen Werdegang.“Am 07.10.2017 lädt die Stiftung alle interessierten Jugendlichen und Familien aus dem Norden zur Messe „Auf in die Welt“ ein. Die führenden seriösen Austausch-Organisationen, Schulberatungen und Sprachreiseanbieter informieren und beraten über Schüleraustausch, High School, Internate, Privatschulen, Sprachreisen, Au Pair, Colleges, Ferien- und Sommercamps, Freiwilligendienste, Praktika, Studieren im Ausland und Work and Travel.Vorgestellt werden die Chancen in 50 Ländern. Parallel zur Ausstellung gibt es Erfahrungsberichte ehemaliger Austauschschüler und Vorträge von Fachleuten. Die Deutsche Stiftung Völkerverständigung wird über die Austausch-Stipendien im Gesamtwert von 300.000 Euro für 2018 / 2019 informieren. Besucher der Messe erhalten von der Stiftung kostenfrei je ein Exemplar der Informationsbroschüre "Auf in die Welt 2017".Die Messe für Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein wird am 07.10.2017, 10 bis 16 Uhr im Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg, Reesenbüttler Redder 4-10, 22926 Ahrensburg (bei Hamburg) geöffnet sein. Der Eintritt ist frei. Ausstellerliste, Programm und kostenfreies Informationsmaterial zur Messe gibt es unter www.aufindiewelt.de und www.schueleraustausch-portal.de



Bildinformation: Viel Interesse an Schüleraustausch und Auslandsaufenthalten (Foto: Dt. Stiftung Völkerverständigung)