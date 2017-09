Immissionsprognose Lärm und Luft - Seminare im Haus der Technik e.V. am 14. und 15. November 2017 in Berlin

Für Mitarbeiter von Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden, Gutachter, Sachverständige, Umweltbeauftragte, Führungskräfte in gewerblichen Unternehmen, Verantwortliche und Beauftragte für Umweltschutz und auch für Verantwortliche für Planungs- und Genehmigungsverfahren sind diese Intensiv- Seminare zur Immissionsprognose am 14. und 15.November 2017 in unserer HDT-Niederlassung Berlin konzipiert. Das Seminar „Immissionsprognosen nach TA Lärm“ im Haus der Technik Berlin soll in die Grundlagen der Schallausbreitungsrechnung und in die Prognosemodelle nach TA Lärm einführen und den Umgang mit einfachen Prognoserechnungen und marktüblichen Programmsystemen erläutern.Dabei wird im Seminar besonders die Qualität und Zuverlässigkeit der Prognoseergebnisse im Vordergrund der Betrachtung stehen. Schalltechnische Gutachten sollen in wesentlichen Schritten nachzuvollziehen und auf Plausibilität zu überprüfen sein, wozu auch einfache überschlägige Abschätzungen von Schallpegeln dienen.Das Seminar Immissionsprognosen Luft und Geruch hat die neue TA Luft 2017 im Visier. Die Teilnehmer lernen die Technische Anleitung Luft als Kernstück des anlagenbezogenen Immissionsschutzes kennen und verstehen. Allgemeine Regelungen zu Grenzwerten, Regelungen zu speziellen Anlagenarten und Messanforderungen werden besprochen. Der Referent, Herr Dr. Steffen Wehrens von der Gesellschaft für Umwelt- und Managementberatung mbH in Berlin erklärt die Grundlagen der Geruchsimmissionsrichtlinie und deren Anwendung. Die Ausbreitungsberechnung nach Anhang 3 TA Luft sowie Schornsteinhöhenberechnungen werden erläutert nebst Durchführung. Die Anwesenden erhalten einen Überblick über die Neuerungen der kommenden TA Luft 2017.InformationNähere Informationen finden Interessierte beim Haus der Technik e.V. unter Tel. 030/39493411 (Frau Dipl.-Ing.-Päd. Heike Cramer-Jekosch), Fax 030/39493437 oder direkt unter: http://www.hdt-essen.de Details und Anmeldung finden Sie hinter den Links. Oder unserer Suchfunktion.



