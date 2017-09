Bemaßung und Tolerierung in der Serienfertigung

Serienteile sind meist funktionsintegrierte Massenteile aus Kunststoffen und Metallen, die so gestaltet und ausgelegt sind, dass sie in Urformverfahren wirtschaftlich hergestellt werden können. Dies bedingt einer ganzheitlichen Betrachtung, welches die konstruktive, werkstoffspezifische und fertigungstechnologische Arbeitsteilung zu berücksichtigen hat. Ein für die Funktionalität wesentlicher Aspekt ist die Auslegung hinsichtlich Maße und Maßtoleranzen, Form- und Lagetoleranzen sowie Oberflächeneigenschaften. Dies ist noch überlagert durch verzweigte Lieferketten bzw. Einkaufs- und Abnahmebedingungen nach internationalen ISO-Standards. Da sich aber das GPS/ISO-Normenwerk in den letzten Jahren grundlegend geändert hat, müssen demgemäß auch die Fertigungsunterlagen angepasst werden. Dies ist eine Aufgabe mit der sich heute alle Fachkräfte in Unternehmen beschäftigen müssen, weil Zeichnungen ein rechtsverbindliches Vertragsdokument sind. Das Seminar geht demzufolge auf die neue DIN EN ISO-Normung ein und zeigt an Beispielen wie richtige Fertigungsunterlagen auszusehen haben bzw. welche Möglichkeiten zur Funktionsbeschreibung bestehen.Das Seminar Neue ISO-Maß- und Toleranznormung für die wirtschaftliche Serienfertigung von Bauteilen am 08.-09. November 2017 in Berlin richtet sich an Techniker, Konstrukteure, Fertigungsplaner und QS-Mitarbeiter aus dem Maschinen-, Fahrzeug- und Gerätebau.Folgende Themen und Normen werden während des Seminars angesprochen:Qualitätsstandard der E+K-Tätigkeiten mit CAD und Koordinatenmesstechnik, neue DIN EN ISO-Normungssystem, 3D-CAD-Modellen und 2D-Fertigungszeichnungen gemäß ISO 16792, Auswertprinzipien (Hüll-, Ausgleichs- und Pferchkreis) der digitalen Fertigungsmesstechnik (CNC-KMG), Schriftfeldeinträge, Bauteilbeschreibung mit Längenmaßen (ISO 14405-1) und Geometrietoleranzen (ISO 14405-2, ISO 1101), Qualitätssicherung und Erstmusterprüfungen mit Messmaschinen, arstellung und Interpretation von Maß-und Toleranzangaben, Toleranzzonen, projizierte Toleranzzonen, Toleranzlagen und TED-Maßen, flexible Bauteile nach ISO 10579, 10. Tolerierung von dünnen Blechteilen und Formteilen nach ISO 1660, 3D-Modelle und Darstellung, GPS-System, Toleranzkompensation durch Materialbedingungen nach ISO 2692 und Maßketten-Rechnung.Nähere Informationen finden Interessierte beim Haus der Technik e.V. unter Tel. 030/39493411 (Frau Dipl.-Ing.-Päd. Heike Cramer-Jekosch), Fax 030/39493437 oder direkt unter: