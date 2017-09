Sushi Berlin Reinickendorf

Die japanische Küche erfreut sich in den westlichen Kulturkreisen immer größerer Beliebtheit. Allen voran ist Sushi ein populäres fernöstliches Gericht. Im Restaurant I-2 in den Hallen am Borsigturm gibt es nun auch Sushi in Berlin-Reinickendorf.Gemütliche Atmosphäre in asiatischem AmbienteDas Sushi-Restaurant I-2 in Berlin-Reinickendorf lädt mit typisch asiatischem Ambiente ein. Die Gäste können an einem der eingedeckten Tische Platz nehmen oder sich an der Kaiten-Sushi-Bar niederlassen. Die Kaiten-Sushi-Bar bildet das Highlight des Inhabergeführten Restaurants. Dabei handelt es sich um eine Art Fließband, auf welchem die vor den Augen der Gäste frisch zubereiteten Speisen in kleinen Portionen kreisen. Die Gäste können sich daran selbst bedienen. Abgerechnet wird anhand der Menge der Teller, die nach dem Essen auf dem Tisch stehen.Frische Zutaten und große Sorgfalt sorgen für leckeres und gesundes Sushi in Berlin-ReinickendorfDas Restaurant I-2 in Berlin-Reinickendorf verwendet für sein Sushi nur hochwertige Zutaten. Aus gekochtem und abgekühltem, leicht gesäuertem Reis und weiteren frische Bestandteile wie rohem oder gegartem Fisch, gerösteten Algenblättern, Gemüse, Ei oder auch Geflügel werden die ansehnlichen Leckerbissen vor den Augen der Gäste zubereitet.Nicht nur geschmacklich stellt Sushi eine ausgesprochene Besonderheit dar. Auch optisch begeistern die kleinen Reisspeisen. In der Tradition der japanischen Ausprägung des Buddhismus, des Zen, wurde auch die Herstellung von Sushi im Laufe der Jahrhunderte zu einer wahren Kunst erhoben. In seinem Streben nach Perfektion erschafft ein Sushi-Meister auch eigene Kreationen. Er schneidet, formt und arrangiert ein kleines zum Verzehr geeignetes Kunstwerk.Dabei geht die Erfindung des Sushi eigentlich auf eine alte Methode zur Haltbarmachung von Süßwasserfisch zurück. Im 8. Jahrhundert legten chinesische Fischer entlang des Mekong ihren Fang, nachdem er gesäubert und ausgenommen wurde, in gekochtem Reis ein, wobei der Fisch fermentiert wurde. Der Reis bekam durch diesen Prozess einen säuerlichen Geschmack und wurde üblicherweise weggeworfen. Aus China fand diese Methode ihren Weg nach Japan, wo sich daraus im 14. Jahrhundert die ersten Vorläufer dessen entwickelten, was wir heute Sushi nennen. Sushi in seiner heutigen Form entstand jedoch erst im 18. Jahrhundert.Mit das beste Sushi des frühen 21. Jahrhunderts können Sie im I-2 Sushi Restaurant in Berlin Reinickendorf genießen. Reservierungen können gerne online vorgenommen werden.Informationen unter :



Bildinformation: SUSHI BERLIN REINICKENDORF