Im Herbst 2017 erscheint der Thriller „Baking Bad – In roten Pfützen spielt man nicht“ von Marien Loha bei Periplaneta in der Edition Totengräber.Der zweite Roman des Berliner Autors ist kein gewöhnlicher Krimi, sondern eine ebenso abgedrehte wie blutige Verbrechersyndikatsgeschichtenparodie. In dem tarantinoesken Thriller wird der unbedarfte Eddy durch seltsame Zufälle zum Leibkonditor eines Drogenring-Bosses, der wiederum ein Faible für die Farbe Lila, Kuchen und ein ungewöhnliches Haustier hat.Mit viel Humor, schrägen Ideen, skurrilen Entwicklungen und einem unverhohlenen Gewaltpotential treibt Marien Loha seinen Plot voran, der in einem spektakulären Showdown gipfelt.„BAKING BAD – In roten Pfützen spielt man nicht“ erscheint als hochwertiges, 300-seitiges Softcover und ist zudem als E-Book für Kindle, iPad und Co erhältlich.Der Klappentext:Konditor Eddy stolpert durch einen unglücklichen Zufall in die Fänge einer kriminellen Organisation. Dort trifft er auf den berüchtigten Kyrios – einen schwergewichtigen Gangsterboss, der von Eddys Torten nicht genug bekommen kann. Gemeinsam mit Lin, einer ehemaligen Prostituierten mit Putzfimmel und einem geschwätzigen Koch mit einem Axolotl als Haustier, muss Eddy für die Organisation nun Kuchen backen. Gefährlichen Kuchen. Und als wäre das der Absurditäten nicht genug, ist ihnen auch noch ein Polizist auf den Fersen, der glaubt, ein Untoter zu sein.Marien Loha kredenzt uns hier eine bitterböse, blutige Verbrechersyndikatsgeschichtenparodie, in der ein Dalmatinerpony in Turnschuhen das einzige Wesen zu sein scheint, das keine psychischen Probleme hat.Der Autor:Marien Loha wurde kurz vor dem Mauerfall in Berlin geboren. Nach seiner Ausbildung zum Fachinformatiker arbeitete er als IT-Systemadministrator, heute ist er selbständig. 2011 wagte er den Schritt auf die Bühnen der Welt (also Berlins), anfänglich durch den häufigen Besuch der erfrischend offenen PoetrySlam-Szene, später in der etwas geschlosseneren Lesebühnenszene.2014 erschien sein erster Coming-of-age-Roman „Waschbär im Schlafrock“ bei Periplaneta, inzwischen ist Marien Loha festes Lesebühnenmitglied bei OWUL.Das Werk:MARIEN LOHA: „Baking Bad – In roten Pfützen spielt man nicht“September 2017, Periplaneta Berlin, Edition Totengräber1. Print: Buch, Softcover 300 S., 21 x 13,5 cm, ISBN: 978-3-95996-061-8, GLP: 14,50 € (D)2. Digital: eBook; ISBN: 978-3-95996-062-5, GLP: 7,99 € (D); erhältlich als epub und als Kindle bei Amazon



Bildinformation: Baking Bad von Marien Loha