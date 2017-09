Neu: Digitale Info-Web-App im Comfort Hotel Friedrichshafen

Friedrichshafen, 25.09.2017. Komfortabler ist kaum möglich. Mit der „Digitalen Info Web-App“ stellt das Comfort Hotel Friedrichshafen vor Ort allen Gästen mit Smartphone, Tablet oder Notebook online alle Inhalte der klassischen Gästeinformationsmappe plus viele weitere Informationen samt Buchungsmöglichkeiten zur Verfügung. Das Handling ist denkbar einfach: Der Gast wählt sich im Hotel mit seinem mobilen Endgerät kostenlos in das zur Verfügung gestellte WLAN ein – und kann direkt und sofort das „Gäste A-Z“ nutzen.Ob die in fast allen Hotels bekannte Gästemappe, Speisekarte oder Informationen zum Busfahrplan und zu den Sehenswürdigkeiten: die „Digitale Info Web-App“ gewährleistet nicht nur die Vollständigkeit, sondern vor allem auch die Aktualität der Daten. Gerade letztes ist häufig ein Manko der gedruckten Alternativen, mit denen man nur sehr schwerfällig und mit hohem Aufwand auf Veränderungen reagieren kann.Smartphones und Tablets geben Informationstakt vorFür „maximale Gästezufriedenheit“ ist das Comfort Hotel Friedrichshafen erst Ende letzten Jahres von Choice Hotels als „Hotel of the Year“ ausgezeichnet worden. „Wir leben tagtäglich diesen Anspruch“, bekräftigt Claudia Kohler, „und er ist immer auch ein Schritt in die Zukunft“. Nur logisch ist es deshalb für die junge Hoteldirektorin, dass die gedruckte Gästeinformationsmappe schon bald ausgedient hat: „Immer mehr unserer Gäste besitzen ein Smartphone und schätzen Services wie die Digitale Info Web-App.“Die positive Resonanz auf die „Gästeinformationsmappe online“ ist groß, was laut Kohler vor allem auch an der gelungenen Umsetzung liegt. Ihr Mitarbeiter Matthias Schenk zeichnet dafür verantwortlich; er hat dabei auf eine klare, selbsterklärende Struktur ebenso großen Wert gelegt ebenso wie auf Zusatz-Services wie „Arrangements, Taxi anfordern, Gutscheine und Buchung“.Claudia Kohler jedenfalls wird eine deutlich positive Empfehlung an die Place Value GmbH abgeben. Die Hotelmanagementgesellschaft, die neben dem Comfort Hotel Friedrichshafen noch acht weitere Häuser betreibt, hatte die „Digitale Info Web-App“ als Pilotprojekt initiiert. Geschäftsführer Martin Kemmer: „Wir werden alle unsere Hotels sicher dauerhaft mit diesen digitalen Services ausstatten“.Comfort Hotel FriedrichshafenDas 2013 erbaute, 3 Sterne-Superior-Haus, punktet mit Ambiente, Qualität und Inspiration, die nicht zuletzt in einer eigenen Story Line zum Ausdruck kommen. Die Luftfahrttradition von Friedrichshafen ist hier allgegenwärtig. In den 142 modern eingerichteten Zimmern, im Frühstücksbereich, im Restaurant, in der Lobby-Bar und im Tagungsbereich machen Ausstattungsstücke und Designs die mehr als 100-jährige Geschichte des Zeppelinbaus lebendig, bringen Farbe und Leichtigkeit ins Haus.Mehr Informationen: www.comfort-hotel-friedrichshafen.de



Bildinformation: Claudia Kohler und Matthias Schenk freuen sich über den neuen Service für ihre Gäste (Foto Place Value).