Meine BOXX eröffnet zweites Self Storage in Kassel

Meine BOXX Kassel expandiert. Mitten im Kasseler Zentrum, in der Frankfurter Straße 239, öffnet am 27. September 2017 das zweite moderne Lagerhaus des Self Storage Profis seine Türen. Der First Elephant Partner bietet auf rund 920 m² moderne Lagerboxen und Mietgaragen für private und gewerbliche Kunden.Kassel, im September 2017 – Neuer Platz im Zentrum! Nach umfangreichen Umbaumaßnahmen öffnet Meine BOXX im Kasseler Zentrum am 27. September 2017 endlich ihre Türen für alle, die dringend einen externen, sicheren Abstellraum suchen. In der Frankfurter Straße 39 können dann 116 Lagerboxen für Möbel, Hausrat, Akten und alles, wofür sonst der Platz fehlt, gewerblich und privat gemietet werden. Zusätzlich stehen im Car Storage 11 Mietagaragen für PKW und Oldtimer zur Verfügung.Geschäftsführer des modernen Lagerunternehmens ist Lars Schaumann, Gründer und Inhaber sein Vater Hermann Schaumann. Als erfahrener Möbel- und Küchenunternehmer erkannte dieser schon früh den enormen Bedarf an externen Lagerflächen für private und gewerbliche Nutzer: „Kassel hat schon seit Jahren mit den stetig steigenden Miet- und Immobilienpreisen zu kämpfen. Zudem ist gerade in Neubauwohnungen der Raum für Abstellflächen stark begrenzt oder gar nicht vorhanden. In Altbauten sind die vorhandenen Keller oder Dachböden oftmals feucht oder schlecht isoliert“, erklärt Schaumann. „Die Nachfrage nach unseren Self Storage Lagern wächst derzeit rasant. Daher haben wir uns auch für den Bau eines zweiten Standortes im Kasseler Zentrum entschieden“.Neuer Raum für alle PlatzsuchendenSicherheit steht im neuen Meine BOXX Standort ebenso im Fokus wie persönlicher, professioneller Service. Das Team aus den vier Self Storage Profis Herbert Wicke, Sigfried Dudek, Horst Gropp und Daniel Seeger freut sich auf die Beratung und Betreuung der künftigen Interessenten, Neukunden und Stammmieter. Alle Lagerräume sind sauber, sicher, trocken und verfügen über eine konstante Temperatur sowie Luftfeuchtigkeit. Der Zutritt zum Gebäude ist über eine personalisierte Zutrittskontrolle an 365 Tagen im Jahr täglich von 06.00 bis 22.00 Uhr möglich. Zusätzlich wird er tagsüber von den Mitarbeitern überwacht. Die Lagerboxen werden mit einem persönlichen Sicherheitsschloss verschlossen. Maximale Sicherheit garantiert eine permanente Videoüberwachung der Innen- wie Außenflächen. Darüber hinaus wird auch der neue Standort nachts von einem versierten Wachdienst überwacht.Starke Partner im Self Storage MarktSelf Storage ist in Deutschland derzeit eine stark wachsende Branche. Damit nimmt auch der Wettbewerbsdruck stetig zu. Daher hat sich die Meine BOXX GmbH einen deutschlandweit agierenden Partner an die Seite geholt. Die First Elephant Self Storage GmbH ( www.firstelephant.de/ ) ist eine deutschlandweite Allianz mittelständischer, inhabergeführter Self Storage Unternehmen mit lokalen Schwerpunkten. First Elephant unterstützt seine Partner unter anderem bei der Betriebsoptimierung und Standardisierung interner Abläufe. Darüber hinaus gewährleistet eine interne Telefonhotline die Erreichbarkeit jedes Standortes weit über die individuellen Büroöffnungszeiten hinaus. Weitere Kompetenzbereiche sind Bau und Planung von Self Storage Anlagen. Im Fokus steht dabei die Unterstützung von Neueinsteigern und Investoren von der Standortanalyse über den Bau bis hin zum fertigen Betrieb.



Bildinformation: Meine BOXX GmbH