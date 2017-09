Mit dem Schwimmreifen ins Kino

Willingen, September 2017 - Wenn am 26. Oktober 2017 der erste Film im Wasserbecken des Lagunen-Erlebnisbades in Willingen gezeigt wird heißt es: Ab ins Wasser, rein in den Schwimmring und einen vergnüglichen Filmabend genießen. Ja richtig, im Wasser! Es ist das erste Mal, dass Filme in einem Spaßbad gezeigt werden, bislang gab es das nur in Freibädern.Das WasserKino in einem Spaßbad ist also eine absolute Deutschlandpremiere und der neue Tourist-Manager der Gemeinde Willingen, Miro Gronau, hatte die Idee dazu.Miro Gronau: "Wir wollten unseren Gästen diesen Herbst mal etwas ganz Besonderes bieten. Wenn alle in den gelben Schwimmringen im abgedunkelten Lagunenbad sitzen, wird das eine ganz besondere Atmosphäre."Das Projekt wird in Kooperation mit dem Kinobetreiber vor Ort "Kino Willingen" und mit Unterstützung der Sparkasse Waldeck-Frankenberg umgesetzt. Es werden Filme gezeigt, die unterhaltsam für die ganze Familie sind.Das WasserKino zeigt in den Herbstferien vom 26. bis zum 29.10.2017 Filme von den "Minions" über "Findet Dory", "Emoji, der Film" bis hin zu "Mr. Bean". Einlass ist um 18.30 Uhr, Filmbeginn um 19.00 Uhr. Der Eintritt beträgt lediglich 2,- EUR zusätzlich zum normalen Eintrittspreis ins Lagunen-Erlebnisbad. Beim Eintritt erhält man für den Abend einen Gutschein für ein Softgetränk im Wert von 2,20 EUR.Wer keine Lust hat, den Film die ganze Zeit im wohltemperierten 33 Grad warmen Wasser zu schauen, legt sich auf eine der zahlreichen Liegen, macht es sich bequem und schaut von dort aus. Ein lustiger Abend wird es auf jeden Fall! Mehr Infos unter: www.willingen.de/wasserkino.Massagen im Lagunen-ErlebnisbadMan kann im Lagunen-Erlebnisbad aber nicht nur schwimmen und Filme schauen - das Highlight für Menschen, die sich verwöhnen lassen möchten und verspannte Muskeln haben, sind die Massage-Angebote. Wer mag, kann direkt an der Kasse verschiedene Massagen buchen oder man macht vorab telefonisch einen Termin aus. Angeboten werden Sport- und Fitnessmassagen, Fuß-, Anti-Stress- oder Energiemassagen. Selbst die Kleinsten werden hier mit "Baby-Wellness" verwöhnt. Mehr Infos unter: www.lagunenerlebnisbad.deAOK Aqua-FunAm letzten Tag der hessischen Herbstferien findet im Willinger Lagunen-Erlebnisbad ein spannender Aktionstag statt, der unter dem Motto "Sicherer und fit werden im Wasser" von der AOK Hessen zusammengestellt wurde. Hier trifft man auch auf Meerjungfrauen!Von 11.00 bis 18.00 Uhr gibt es ein tolles Animationsprogramm mit Schnupperschwimmkursen, Wasserolympiade, Aqua-Fitness, Meerjungfrauenschwimmen, Schwimm-Schnupperkurs und man kann auch verschiedene Schwimmstile lernen. Als besonderer Bonus gilt an diesem Tag der 2,5-Stunden-Fun-Tarif als Tageskarte. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, allerdings sind die Plätze für einige Aktivitäten begrenzt. Vor dem Betreten des Lagunen-Erlebnisbades kann man sich an einem AOK-Info-Counter informieren und eintragen.Mehr Informationen: Tourist-Information Willingen, Am Hagen 10, D-34508 Willingen (Upland),Tel. +49 (0)5632-9694353, willingen@willingen.de, www.willingen.dePressekontakt: PR OFFICE, Kommunikation für Hotellerie und Touristik, Bettina Häger-Teichmann, Strangweg 40, D-32805 Horn-Bad Meinberg, Tel. +49 (0)5234-2990, Fax +49 (0)5234-690081, bettina.teichmann@pr-office.info, www.pr-office.info



Bildinformation: Im Lagunenbad-Erlebnisbad in Willingen gibt es WasserKino (Bildquelle: Gemeinde Willingen)