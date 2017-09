Die Firma Meier + Schultz - Gebäudereinigung mit System, bisher auch bekannt unter C-Sys-Team tritt seit Sommer 2017 nun unter neuer Firmierung auf. Mit dem Namen Die Bodenreinigungs-Profis sollten Interessenten jetzt gezielt auf den Dienstleistungs-Schwerpunkt angesprochen werden. "Wir haben uns bewusst zu einer kompletten Umbenennung entschieden, obwohl wir mit der alten Firmierung schon viele begeisterte Stammkunden hatten", so Heribert Meier, der Firmeninhaber. "Unsere erfolgreichste und innovativste Dienstleistung ist die schnelle und sehr hygienische Reinigung von großen Teppichboden- und Hartboden- Flächen, z.B. in Hotels oder Büros", so Meier weiter. "Der neue Name bringt unser Angebot nun auf den Punkt".zu unserer Website



Bildinformation: Umbenennung