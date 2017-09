Auch beim Software-QS-Tag wird gewählt

Möhrendorf, 25. September 2017 – Seit 25 Jahren widmet sich der Software-QS-Tag – die führende Konferenz in Sachen Software-QS und -Test in Deutschland – jedes Mal einem neuen zukunftsweisenden Thema aus dem Bereich der IT-Qualitätssicherung. Wer wüsste besser, was die Community aktuell umtreibt, als diese selbst? Deshalb startet heute das Online-Brainstorming für den Schwerpunkt des Software-QS-Tags 2018 in der gleichnamigen XING-Gruppe. Alle Teilnehmer der diesjährigen Veranstaltung sowie der der Vorjahre können ihre Vorschläge einreichen.Nur noch wenige Tage bis zum diesjährigen Software-QS-Tag am 19. und 20. Oktober 2017 und schon laufen parallel die Vorbereitungen für 2018 an. Welches Thema hat das Potenzial, auch im kommenden Jahr 500 Teilnehmer zwei Tage lang zu fesseln und zu begeistern? Als roter Faden wird es sich durch sämtliche Fachvorträge, Tutorials und Workshops ziehen – in fünf parallelen Tracks zu „Requirements“, „Testautomation“, „Testdesign“, „Testmanagement“ und „Special Topics“. Dementsprechend müssen sich die vorgeschlagenen Leitthemen auf diese Tracks herunterbrechen lassen.Dreh- und Angelpunkt der Ideensammlung ist die Gruppe „Software-QS-Tag“ auf xing.com. Zugang zu der Community haben ausschließlich die registrierten Teilnehmer der diesjährigen und früheren Konferenzen. Deadline für die Einreichung möglicher Themen ist der 19. November 2017.Das Feedback der Community auf die geposteten Ideen wird daraufhin durch eine Online-Abstimmung ermittelt. Die Vorschläge werden dementsprechend gerankt und gehen dann an das Programmkomitee. In die Entscheidung, welches das Schwerpunktthema 2018 wird, fließen sowohl der Rankingplatz als auch die fachliche Einschätzung durch das Programmkomitee ein. Verkündet wird das offizielle Konferenzthema Anfang kommenden Jahres.Derjenige, der das Gewinnerthema gepostet hat, darf als VIP an der Konferenz 2018 kostenfrei teilnehmen. Für den Fall, dass mehrere Personen das Gewinnerthema bei der Aktion vorschlagen, entscheidet das Los.



Bildinformation: Auch beim Software-QS-Tag wird gewählt