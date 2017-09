Digitales Gesundheitswesen

Pressemitteilung von vitabook GmbH

Erklärtes Ziel der Sana Kliniken AG, dem Softwareanbieter InterSystems, der AOK Nordost und Vivantes, dem Netzwerk für Gesundheit, ist es, digitale Anwendungen sektorübergreifend nutzbar zu machen und durch den verbesserten Informationsfluss zwischen Patient, Arzt, Krankenhaus und Krankenkasse die Gesundheitsversorgung zu optimieren. Versicherte der AOK sollen nach dem Start des Systems online Zugriff auf ihre behandlungsrelevanten Medikationspläne, Untersuchungsergebnisse und weitere Gesundheitsinformationen erhalten. Gleiches gilt für die Ärzte der beteiligten Kliniken.







Letzteres ist bei vitabook nicht möglich. Ärzte können zwar auch im Online-Gesundheitskonto von vitabook auf Gesundheitsdaten zugreifen, etwa um sich schnell einen Überblick über den Gesundheitsstatus zu verschaffen und daraus eine geeignete Therapie zu entwickeln, oder um Doppeluntersuchungen zu vermeiden, allerdings nur mit Zustimmung des Patienten. Daran wird der entscheidende Unterschied deutlich: Während andere Anbieter Konzepte entwickelt haben, deren Augenmerk auf der Vernetzung aller am Gesundheitswesen Beteiligter liegt, hat vitabook ein System erarbeitet, dass ebenso alle miteinander vernetzt, in dessen Zentrum aber der Patient selbst steht. vitabook versteht sich als Service-Provider des Bürgers.



Auf vitabook.de kann jeder ein eigenes Gesundheitskonto eröffnen und sich anschließend von Ärzten, Kliniken, Apotheken, Krankenkassen, u.a. seine Gesundheitsdaten digital „überweisen“ lassen. Gleichzeitig kann der Inhaber jedem Behandler Daten zur Ansicht zur Verfügung stellen. Das elektronische Rezept, der Online-Medikationsplan, der Online-Impfpass, die Online-Einreichung von Arztrechnungen bei Krankenkassen und Beihilfestellen – all das und noch vieles mehr ist mit vitabook schon Realität.



Mit aktuell 184.000 aktiven Patienten ist vitabook die deutschlandweit größte Gesundheits-Cloud. Bis dato arbeiten 41 Kliniken wie UKSH, MHH, Uni Mannheim und Helios, 517 Apotheken und 641 Pflegedienste mit vitabook.



Über vitabook:

vitabook ist das deutsche Gesundheitskonto des Patienten, das ihm erstmals eine eigene, digitale Identität im Gesundheitswesen verschafft – vergleichbar mit einem Girokonto in Gesundheitsangelegenheiten. Der Patient kann sich damit sicher jegliche Gesundheitsdaten von Ärzten, Kliniken, Laboren u.v.m. in sein selbstverwaltetes Gesundheitskonto senden lassen.

Die Daten werden stark verschlüsselt und liegen in der Microsoft Cloud Deutschland, hochgesichert in zwei deutschen Telekom-Rechenzentren.

