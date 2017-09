Energetiker Ausbildung im SITYA Fernstudium

Energetiker beziehungsweise Gesundheitsberater sind die Berufe der Zukunft! SITYA stattet Sie mit den wichtigsten energetischen Methoden der Humanenergetik aus und Sie können berufsbegleitend bereits ein Vielfaches der Studiengebühr zurückverdienen, warten Sie nicht, starten Sie jetzt!Das Angebot der Energetiker Ausbildung bei SITYA besitzt den großartigen Vorteil der persönlichen Betreuung.Die Energetiker Ausbildung befähigt zu mehr ganzheitlichem Denken. Durch traditionelle Methoden und neue Erkenntnisse können Energetiker zur Entspannung und Harmonie in der Beziehung von Körper, Geist und Seele beitragen, dies stärkt die Regenerationsfähigkeit, Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden. Menschen, die im Pflegedienst oder im Sozialdienst arbeiten, finden mit der Energetiker Ausbildung zusätzliche, ergänzende Kompetenzen, auch von Ärzten gibt es viel Interesse an diesem ergänzenden Wissen aus alten Erfahrungen.Die Energetiker Ausbildung bei SITYA vermittelt das wichtigste Wissen für Energetiker systematisch in 7 Moduln. Aromatherapie, Farbtherapie, Bachblüten und Kinesiologie sind nur einige davon, Klangtherapie und die Spiritualität gehören ebenso dazu. Fragen zu jedem Teilgebiet werden vom Trainer persönlich beantwortet. Jede Woche kann der Teilnehmer das eigene Wissen in einem freiwilligen Testbogen überprüfen. Auf Wunsch wird die Ausbildung persönlich auf den Lernrhythmus des Teilnehmers abgestimmt. Starten Sie jetzt mit dieser interessanten Ausbildung ihre eigene Selbstentfaltung. Buchungen direkt auf www.Institut-sitya.at , per email an office@institut-sitya.at oder telefonisch unter +43 676 727 9432. Jetzt anmelden!



Bildinformation: Susanne Ruczizka, Leiterin Institut SITYA:

Wissensschätze für Energetiker / Gesundheitsberater. (Bildquelle: @ 2017 Copyright Institut SITYA)