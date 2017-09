+++ MBA Gesundheitsmanagement +++

Die AFUM Akademie für Unternehmensmanagement mit Sitz in Monheim am Rhein bietet ab dem Wintersemester 2017 ein postgraduales Master-Programm zum MBA Master of Business Administration mit der Spezialisierung Gesundheitsmanagement an.Der MBA mit der Spezialisierung Gesundheitsmanagement festigt und erweitert die fachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten des zukünftigen Führungspersonals in der Gesundheitsbranche.Curriculum:- Grundzüge der Ökonomie- Einführung in das Gesundheitswesen- Buchhaltung und Bilanzierung- Gesundheitsbezogene Werbung- Marketing- Gesundheitsmanagement- Wissenschaftliches Arbeiten- Gesundheitsprodukte- Rechtliche Grundlagen- Gesundheit am Arbeitsplatz- Informations-/Kommunikationstechnologien- MasterarbeitDas Studienprogramm ist berufsbegleitend an Kompaktwochenenden organisiert (ca. 1 Wochenende pro Monat) und findet bei der AFUM in Monheim zwischen Köln und Düsseldorf gelegen statt. Die monatlichen Studiengebühren liegen bei 395 € monatlich.Die reguläre Studiendauer beträgt 3 Semester. Unterrichtssprache ist Deutsch.Zulassung ist sowohl für Akademiker (Ärzte, Apotheker, Psychologen etc.) als auch Berufspraktiker (Kranken-, Altenpfleger, Therapeuten, Assistenten etc.) möglich.Weitere Infos über die Homepage http://www.afum.de