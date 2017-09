Ein kleines charmantes Ferien Hotel in Axams

Die Küche des Axamer Lizum Hotel muss man Mal probiert haben. Gastronomen mit Leib und Seele bereiten Ihnen gutbürgerliche Spezialitäten mit einer pfiffigen Note zu. Dazu gibt es einen herzlichen und kompetenten Service und eine Auszeit zum Durchatmen und Ge-nießen. Bei gemütlicher Atmosphäre kann man sich so auch noch an dem einen oder ande-ren Drink an der Bar erfreuen oder ein bisschen Sonne auf der Terrasse tanken. Für größere Personengruppen bietet sich auch der Panoramasaal an, der einen Traumblick auf die um-liegende Bergkulisse bietet und somit ein schönes Ambiente zum Feiern verspricht.Idylische Lage – Das Axamer Lizum HotelWenn Sie im Axamer Lizum Hotel nicht ausgewogen zur Ruhe kommen, dann nirgendwo. Das Hotel liegt am Rande von Axams auf 878m Seehöhe und ist somit direkt in der Tiroler Bergwelt integriert. Von hier aus können Sie beeindruckender Panoaramablicke auf die Bergkulisse erhaschen und ein attraktives Freizeit-, Kultur- und Wellnessangebot genießen. Für Naturfreunde gibt es zahlreiche Wander- und Bikerouten, in den Wintermonaten bietet sich zudem die Skiwiese unterhalb der weltberühmten Olympia-Skiregion an, um ein biss-chen zu wedeln. Das Hotel bietet Ihnen einen Aufenthalt in gemütlicher Atmosphäre, mit der typisch herzlichen Südtiroler Gastfreundschaft und gutbürgerlicher Küche, der von Ihnen ganz individuell gestaltet werden kann.Buchen Sie Ihr Hotel in AxamsIhr Hotel in Axams ist nur wenige Klicks entfernt. Die Anreise ist über diese Zeiten auch leicht zu organisieren, egal, ob mit dem Auto, Zug, oder mit dem Flugzeug, mit einem kleinen Schwenk über Innsbruck ist die Route schnell und leicht machbar. Und lohnen tut es sich in jedem Fall.Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.alpinhotel-schloesslhof.at