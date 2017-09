Studie zur Besucherzufriedenheit in Westaustralien veröffentlicht

(TCMG) München, 26.09.2017. Der Trend der letzten Jahre geht weiter: Besucher, die Westaustralien bereist haben, sind noch immer sehr zufrieden mit ihrem Urlaub im Westen des Fünften Kontinents. Fast alle Reisenden (99 %), die im Rahmen der „Visitor Experience and Expectation Research (VEER) 2016-17“ von Tourism Western Australia befragt wurden, bewerten ihr Urlaubserlebnis im größten Bundesstaat Down Under positiv, nämlich mit „ausgezeichnet“, „sehr gut“ oder „gut“. Die Zahl derer, die ihren Urlaub mit „ausgezeichnet“ bewerteten, ist in den letzten fünf Jahren sogar um 12 % gestiegen und lag diesmal bei 50 %.Die wichtigsten Kriterien, die bei der Entscheidung für Westaustralien als Urlaubsziel eine Rolle spielten, waren für alle Befragten Umweltfaktoren, vor allem die Strände, Küstenlandschaften und Naturerlebnisse. Aber auch ein Besuch bei Freunden oder der Familie war für viele ein wichtiger Motivationsgrund für die Reise. Bei den internationalen Gästen nannten 68 % der Befragten die Strände und die unberührte Küste als wichtigsten Reisegrund, dicht gefolgt von einzigartigen Naturerlebnissen (43 %). Am Positivsten bewerteten Reisende in Westaustralien allgemein die Landschaft, Strände, Küste, Nationalparks und Flüsse. Aber auch Wetter und Klima spielten eine wichtige Rolle.Bei mehr als der Hälfte der Besucher übertrifft Westaustralien auch weiterhin alle Erwartungen. Internationale Gäste sowie Gäste aus anderen australischen Bundesstaaten waren besonders häufig positiv überrascht und gaben an, ihr Urlaub sei sogar noch besser gewesen als erwartet. Bei beinahe allen Besuchern (99 %) hat der Urlaub in Westaustralien in jedem Fall alle Erwartungen erfüllt.Mehr als die Hälfte aller Befragten gab an, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis bei ihrem Urlaub in Westaustralien „gut“ oder „ausgezeichnet“ gewesen sei. 61 % der Besucher bewerteten das Preis-Leistungsverhältnis im Urlaub positiv, besonders häufig in Bezug auf ihre Unterkunft.Beim Thema „Aboriginal Tourism“ in Westaustralien bekundeten 78 % der Befragten Interesse an Erlebnissen mit Ureinwohnern. Die Begeisterung für diese Art des Urlaubserlebnisses hat damit in den letzten fünf Jahren um 19 % zugenommen. Besonders beliebt waren Touren mit Aboriginal Guides, der Besuch von Aboriginal Kunstgalerien und Kulturzentren sowie Vorführungen von traditionellen Tänzen. 98 % aller internationalen Besucher bewerteten ihre „Aboriginal experience“ positiv, 55 % von ihnen sogar mit „sehr gut“ oder „ausgezeichnet“. Besonders wichtig war dabei, dass die Teilnehmer gute Erklärungen und ausreichend Informationen erhielten, dass das Erlebnis einzigartig war und dass sie Kunst und Kultur genießen konnten.Die Bereitschaft, anderen Reisenden Westaustralien als Urlaubsziel zu empfehlen, ist sehr hoch: Knapp 97 % würden den Westen Australiens weiterempfehlen!Erhebungsmethode: In persönlichen Interviews wurden 400 Reisende aus aller Welt befragt, die mehr als zwei Nächte in Westaustralien verbracht hatten. 141 der Befragten waren internationale Gäste, 126 kamen aus anderen australischen Bundesstaaten und 133 der Befragten waren Westaustralier. Letztere mussten in den letzten sechs Wochen in ihrem eigenen Bundesstaat einen Kurzurlaub unternommen haben. Bei den internationalen Gästen machten Alleinreisende sowie Paare die größten Gruppen der Befragten aus. Die meisten internationalen Besucher waren entweder unter 35 oder über 55 Jahre alt und stammten aus England und anderen europäischen Ländern. Für 53 % der internationalen Gäste war es die erste Reise nach Westaustralien.Zur Studie: http://www.tourism.wa.gov.au/About%20Us/News_and_media/Article/Visitor_expectations_and_experiences_research_released/734



Bildinformation: Kununurra View from Elephant Rock ©Tourism Western Australia