International Summer School 2018 in Kapstadt, Südafrika

Südafrika, das Land der tausend Kulturen und Farben sowie der fröhlichen, singenden Menschen. Für alle, die einen ersten Einblick in dieses bunte Afrika bekommen möchten, bietet das Studienzentrum Monheim der Akademie für Unternehmensmanagement bereits seit 2010 jährlich eine Summer School in Südafrika an.Die Summer School richtet sich an Studierende aller Fachrichtungen, aber auch an Oberstufenschüler und Auszubildende, die ein Studium planen.Ziel der Summer School ist es, Südafrika kennen zu lernen und für das Land und einen weiteren Aufenthalt zu begeistern: Dafür wird ein Programm angeboten, das über Südafrika informieren und einen Einblick in die afrikanische Kultur geben soll. Neben den Besuchen von Naturreservaten, Traumstränden und Märkten wird es verschiedene Workshops, z.B. zur Politik und Geschichte Südafrikas geben. Auch die interkulturelle Kommunikation wird nicht zu kurz kommen.Die Summer School findet im August / September 2018 statt und kann als 2- oder 4-wöchiges Programm gebucht werden. Die Kosten für Unterkunft, Unterricht, durchgängige Betreuung vor Ort sowie diverse Ausflüge belaufen sich auf 1.690 € für den 4-Wochen Kurs bzw. 990 € für den 2-Wochen Kurs.Weitere Informationen sind über die Homepage www.afum.de verfügbar.