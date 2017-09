Polnisches Bahnunternehmen WKD setzt auf IVU.realtime

Berlin/Warschau, 26. September 2017 – Die WKD (Warszawska Kolej Dojazdowa) verbindet Warschau mit seinen Vororten im Südwesten. Im Rahmen einer umfangreichen Modernisierung implementierte das Unternehmen nun ein Fahrgastinformationssystem von IVU Traffic Technologies.Auf einer Strecke von 33 Kilometern mit 28 Haltepunkten befördert die WKD mit 21 modernen Triebzügen jährlich rund 8 Mio. Fahrgäste von und zur polnischen Hauptstadt. Die Verbindung Warschau–Grodzisk Mazowiecki ist damit eine der meistfrequentierten Bahnlinien des Landes. In den vergangenen Jahren investierte das Unternehmen stark in die Modernisierung und den Ausbau seines Angebots. Mit Erfolg: Heute ist die WKD der pünktlichste Bahnbetreiber Polens. Um die Attraktivität weiter zu steigern, informiert sie nun ihre Fahrgäste über die aktuellen Abfahrtszeiten in Echtzeit.Die Leitstellenlösung IVU.fleet verarbeitet kontinuierlich die Standortdaten aus den Fahrzeugen und stellt sie in der grafischen Dispositionsoberfläche dar. Direkt an die Leitzentrale angebunden überträgt IVU.realtime die Ist-Daten über die Unified Realtime API an über 100 Haltestellendisplays an den Bahnhöfen sowie auf Smartphones und ins Internet. Die Nutzeroberfläche des IVU-Systems steht dabei vollständig auf Polnisch bereit. Eine zweisprachige Text-to-Speech-Anwendung erlaubt zudem die Ausgabe von automatischen Lautsprecheransagen auf Polnisch und Englisch.Die Projektleitung lag beim polnischen IVU-Partner Comp S.A.: „Die WKD sorgt Tag für Tag in einer der dynamischsten Regionen Europas für einen zuverlässigen Verkehr. Die Modernisierung der Fahrgastinformation ist ein wichtiger Baustein für die weitere Entwicklung. Mit dem flexiblen System der IVU ist die WKD für den künftigen Ausbau ihrer Leistungen bestens gerüstet“, sagt Michał Stawiński von Comp.Martin Müller-Elschner, CEO von IVU Traffic Technologies, ergänzt: „Mit diesem Auftrag haben wir eine wichtige Referenz in einem wichtigen Markt in Europa gewonnen. Der polnische Markt bietet große Chancen, die wir uns gemeinsam mit Comp erschließen möchten. Der erfolgreiche Projektverlauf hat erneut unsere Strategie bestätigt, eng mit erfahrenen lokalen Partnern zusammenzuarbeiten und ihre Expertise zu nutzen.“



Bildinformation: Polnisches Bahnunternehmen WKD setzt auf IVU.realtime