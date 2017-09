Wintertraum auf Rügen im Arkona Strandhotel Binz/Rügen

Relaxter Wintertraum auf Rügen im Arkona Strandhotel BinzBinz. Rügen im Winter: warm eingepackt, mit Mütze, Handschuhen, Schal und dicken Socken - da muss man einfach raus. Zeit für eine große Dosis frischer, kalter, klarer Seeluft. Nichts geht über einen langen Strandspaziergang. Die See zeigt sich von ihrer faszinierend rauen Seite, Gischt und Meeresrauschen begleiten Spaziergänger, das Gefühl von Weite und Freiheit ist überwältigend. Man könnte meinen, die Insel hielte einen verträumten Winterschlaf. Und doch lässt sich einiges erleben auf der Insel: Ausflugsschiffe für Fahrten auf die eisigen Gewässer liegen bereit, viele Museen, Galerien und Sehenswürdigkeiten wie das Nationalparkzentrum am Königsstuhl haben geöffnet. Ein Bummel über die Promenade ist ohnehin zu jeder Jahreszeit lohnenswert. Draußen mag es noch so kalt sein, anheimelnde Plätze im Warmen sind zahlreich und besonders einladend: Wenn man mit geröteten Wangen und einem wohligen Kribbeln auf der Haut bei einem heißen Getränk vor dem wärmenden Kamin sitzt und den Wind draußen pfeifen, das Meer rauschen hört, kann der Tag eigentlich kaum besser werden. Es sei denn, es stehen noch Sauna und Wellness auf dem Programm: den entspannenden Massagen, wohltuenden Kreidepackungen und exklusiven Wohlfühlbehandlungen kann man sich in dem Bewusstsein, dass man draußen nichts verpasst, was es nicht am nächsten Tag auch noch gäbe, ganz hingeben. Ein Spaziergang auf der Binzer Strandpromenade führt nicht nur in wenigen Minuten ins Zentrum des Badeortes, sondern auch zum Strandhotel Arkona. Das Vier-Sterne-Hotel verfügt über 196 Komfortabel eingerichtete Zimmer und Suiten. Zur Ausstattung gehören neben Dusche beziehungsweise Badewanne und WC auch Föhn, Farb-TV, Durchwahltelefon, Save und Minibar. Ergänzend zum Hotel wurde das ,,Spatzennest" eingerichtet. Ein Haus speziell für die kleinen Gäste, in dem sie bestimmen , wo es lang geht. Zur Betreuung steht ihnen eine ausgebildete Erzieherin zur Seite. Ganz in Familie kann man im Schwimmbad des Arkona Strandhotels ausgiebig entspannen. Gäste erleben hier kostenfrei die wohltuend, fachlich geleitete Wassergymnastik, genießen den Hot-Whirlpool. Zwei Saunen, Tauchbecken, orientalischen Ruheraum und Caledarium (Sole-Dampfbad). Ein moderner Fitnessraum und zahlreiche Behandlungen runden das Familienprogramm in der Beautyfarm des Arkona Strandhotels ab.Genießen Sie wundervolle Tage:Goldener HerbstLassen Sie sich verzaubern vom jahreszeitlichen Wechselspiel der Farben und verbringen Sie erholsame Stunden im Arkona Strandhotel.-5 x Übernachtung inkl. Frühstück vom Büfett-4 x Halbpensions-Schlemmerbüfett-1 x Themenbüfett-1 x Begrüßungscocktail-1 x Herbstspaziergang-Kostenfreie Safe Nutzung-Kostenfreier Nutzung unserer attraktiven Badelandschaft inkl. Schwimmbad, Saunen, Hot-Whirlpool, Fitnessraum-Kostenfreien Handtuch- & Bademantelserviceab 419,00 EUR pro Person im DoppelzimmerArkona StrandhotelHotel Arkona Dr. Hutter e. K.Strandpromenade 5918609 Ostseebad BinzTelefon Zentrale: 038393/ 57 0Telefon Reservierung: 038393/ 55 0Telefax: 038393/ 57 777E Mail: reservierung@arkona-strandhotel.deInternet: www.arkona-strandhotel.de Veranstaltungen im Arkona Strandhotel Binz:Dorit Gäbler im Arkona Strandhotel: "Rote Rosen für Mackie Messer"Die große Entertainerin lädt am 3. Oktober 2017 zu einem "kriminellen Chanson-Abend" in das Ostseebad Binz ein.Ostseebad Binz - Die große Entertainerin Dorit Gäbler präsentiert am 3. Oktober 2017 ihr Programm "Rote Rosen für Mackie Messer - ein krimineller Chanson-Abend" im Private Palace Arkona Strandhotel im Ostseebad Binz. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Karten für den ersten Rang kosten zwölf Euro, für den zweiten Rang sind zehn Euro zu zahlen. Tickets gibt es an der Rezeption des Private Palace Arkona Strandhotels (Strandpromenade 59, 18609 Ostseebad Binz) oder unter der Telefonnummer 038393 - 570.In Dorit Gäblers "kriminellem Chanson-Abend" gibt es die unterschiedlichsten Geschichten - Menschen, die verbotene Dinge tun oder ganz zufällig in Verbrechen schlittern, die sie im Grunde niemals begehen wollten. "Sich in einer Welt zu behaupten, für die wir nicht geschaffen wurden, verlangt eben außergewöhnliche Maßnahmen", sagt Dorit Gäbler.Der Abend wird von der großen Entertainerin mit kabarettistischen Anmerkungen über kriminelle Energien verbunden und manchmal fällt sie tatsächlich vom Hocker, um die Zuschauer von demselben zu reißen. "Ein vergnüglicher Abend, mit vielen Facetten, der auch noch gut anzusehen ist", verspricht Dorit Gäbler.Die Daten im Überblick: Dorit Gäbler "Rote Rosen für Mackie Messer - ein krimineller Chanson-Abend", 3. Oktober 2017, 20 Uhr, 1. Rang 12 Euro - 2. Rang 10 Euro, Private Palace Arkona Strandhotel, Strandpromenade 59, 18609 Binz, Karten-Reservierung unter Telefon 038 393 - 570Ostsee-Halloween-Party im Arkona Strandhotel in BinzAm 4. November 2017 laden wir Sie zu einem schaurig, schönen und eleganten Abend auf die Insel Rügen ein.Gruseln mit Stil: Unter diesem Motto steht unsere erste Halloween-Party im Private Palace Arkona Strandhotel (Strandpromenade 59, 18609 Ostseebad Binz).Am 4. November 2017 laden wir Sie ab 19.30 Uhr herzlichst zu einem schaurig, schönen und eleganten Abend in unser Vier-Sterne-Superior-Haus im Ostseebad Binz auf der Insel Rügen ein.Der Eintritt beträgt 49 Euro pro Person.Darin enthalten: Gala-Buffet im Halloween-Stil, Begrüßungscocktail und Live-Musik bis in den frühen Morgen.Karten erhalten Sie an der Rezeption des Arkona Strandhotels sowie unter der Telefonnummer 038393 - 550 und via E-Mail: reservierung@arkona-strandhotel.de



Bildinformation: Arkona Strandhotel Binz