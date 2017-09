"Menschenkinder!Eine Novellensammlung von Geschichten, die sich um das Sein des Menschendrehen. Die innere Zwiespälte beleuchten und die Schönheit des Lebensoffen zeigen!Es zeigt sich immer wieder, wie wichtig es ist, den Menschen als das zusehen, was er ist. Ihn darin zu bestärken das zu tun, was gut für ihnist. Vergessen oder verdrängen war noch nie die richtige Option.Der Traum selber ist es, der den Menschen antreiben sollte, und nichtdie Angst davor, nicht das haben zu können, was der andere besitzt."Zu beziehen zum Beispiel hier:



Bildinformation: Cover zur Novellensammlung