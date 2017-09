Stirbt die Gitarre aus?!

Zuerst ein paar Fakten: Profimusiker Johannes Knechtges hat das Gefühl, dass so wenig Gitarrenmusik wie nie gespielt wird. Tatsächlich bestätigt Google Trends diese Annahme und die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Gitarren Musik wird immer weniger, immer weniger Leute möchten Gitarre spielen lernen und das Interesse an diesem coolen Instrument nimmt schon seit einigen Jahren deutlich ab. Als passionierter Gitarrist möchte Knechtges dem Abwärtstrend nicht mehr länger zusehen - Handeln ist gefragt.Kölner Profimusiker und erfolgreicher YouTuber will die Gitarre retten!Johannes Knechtges - Profimusiker, Gitarrist der erfolgreichen Kölner Band Lendgold und Gitarrist & Gitarrenlehrer des YouTube Channels Gitarre lernen - möchte diesem Trend entgegenwirken und die Gitarre vor dem Aussterben retten, mit Hilfe seiner Community und allen Freunden der Gitarre."Die Gitarre lebt" - Wettbewerb von und mit Johannes Knechtges und Gitarre lernen!Jeder, der die Gitarre und Gitarrenmusik liebt, kann und sollte an diesem Wettbewerb teilnehmen. Und die Teilnahme am Contest lohnt sich: Die Preise, die vom Kölner Musikhaus Music Store gestellt werden, können sich sehen lassen! Die Gewinne haben einen Gesamtwert von über 10.000 Euro. Es gibt 30 Preise und der Hauptgewinn ist eine Fender Strat El Diablo.Wo sind junge frische Musiker, die die Gitarre rocken und feiern?Knechtges hat sich mit Leib und Seele der Musik und der Gitarre verschrieben. Dafür schlägt sein Herz und dieses schlägt außer Takt bei der Bedrohung und Gefahr, der die Gitarrenmusik ausgesetzt ist. Der Wettbewerb "Die Gitarre lebt" soll das Interesse neu erwecken und der Welt da draußen zeigen, was für ein geiles Instrument die Gitarre ist!Wer ist Johannes Knechtges?Der Kölner lebt und atmet Gitarrenmusik! Hannes hat Musik studiert, arbeitet erfolgreich als Profimusiker, tourt mit seiner Band Lendgold durch Deutschland und Europa und unterrichtet auf seinem YouTube Channel Gitarre lernen mittlerweile 35.000 Gitarrenbegeisterte. Monatlich werden seine Videos von 60.000 Personen gesehen. Sein aufrufstärkstes Video Hello von Adele hat über 1.194.049 Aufrufe."Die Gitarre lebt" ist ein interaktiver Wettbewerb, die Community und alle Teilnehmer sollen aktiv dabei sein. Mitarbeit ist gefragt. So wurde z.B. der Name des Wettbewerbs mit Hilfe der Community gefunden, über das Logo wurde auf Knechtges Facebook Seite abgestimmt, die Preise gemeinsam in einem Live Stream ausgewählt und sogar die Pressearbeit wird gemeinsam mit der Community durchgeführt. Selbstverständlich wird auch die Abstimmung online mit allen Beteiligten stattfinden.Der Wettbewerb läuft vom 1. bis zum 29. Oktober. Am 1. Oktober werden die Videos ausgewählt und auf Knechtges YouTube Channel Gitarre lernen veröffentlicht und hier wird auch die Abstimmung erfolgen.Teilnahme möglich unter: www.werdemusiker.de/die-gitarre-lebt



Bildinformation: werdemusiker.de