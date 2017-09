Dentics hat im Stuttgarter Westen eine neue Zahnklinik eröffnet

Die Dentics DC Dental Clinic GmbH & Co. KG, kurz Dentics genannt, haben am 09.09.17 mit über 200 Gästen ihre neue hochmoderne 430 Quadratmeter große Zahnklinik in der Schloßstraße 74 im Stuttgarter Westen feierlich eröffnet. Die langjährige Erfahrung von Dr. Anne Jacobi und ihren weiteren elf Zahnärzten bietet Dentics nun auch in der Landeshauptstadt Stuttgart mit der neuen Klinik den Patienten an.

Dentics präsentiert sich als Vollversorger mit eigenem Dentallabor. Kronen und Implantate werden mit modernster Technik und neuesten Werkstoffen präzise an Kiefer und Gebiss der Patienten angepasst. Dabei wird sehr stark auf die Zahnoptik der Patienten eingegangen, sprichwörtlich für ein schöneres Lachen.

Die Digitalisierung mit modernster Computertechnik ermöglicht den Dentics Zahnärzten ein schnelleres arbeiten mit und am Patienten. Zuerst werden die Zähne eingescannt, so dass eine computergesteuerte Kronenmodelage innerhalb von 20 Minuten erstellt werden kann, dann erfolgt schon die Anpassung der Krone und das Einsetzen der Krone ohne weitere Sitzungen und Zahnarztbesuche für den Patienten. Das Anfertigen von Abdrücken und Provisorien entfällt meistens. Dies führt auch zu spürbaren Kosten- und Zeiteinsparungen für die Patienten.

Unterstützt werden die Zahnärzte von einer hochmodernen und strahlungsarmen Röntgenumgebung, die dreidimensionale Aufnahmen direkt den Behandlern zur Verfügung stellt. Zudem wird sehr stark auf die Verträglichkeit des Zahnersatzes durch den Einsatz von allergenfreien Materialien geachtet.

Frau Dr. Jacobi fasst dieses unter dem Slogan zusammen „Erstklassige Zahnversorgung, ohne den Urlaub streichen zu müssen!“. Sie erläutert: „Unser Zahnärzteteam freut sich sehr in dieser hochmodernen Zahnklinik nun auch im Stuttgarter Westen zeigen zu können, wie schmerzfrei, schnell und preisgünstig zahnärztliche Spitzenversorgung heute sein kann. Unser bereits gut gefüllter Terminkalender zeigt uns die positive Resonanz nach wenigen Tagen, nicht zuletzt durch die Möglichkeit der Online-Buchung von Terminanfragen“.

Von der professionellen Zahnreinigung, der Kariesbehandlung über Implantate bis hin zur Spezialbehandlung für Angstpatienten und Kinderzahnheilkunde bietet Dentics die komplette Palette zahnärztlicher Leistungen mit modernster Röntgen-technik und einem volldigitalisiertem Praxiskonzept.



Werktags sind die Öffnungszeiten von 8:00 – 19:00 Uhr und auch samstags können Termine vereinbart werden.

Als anerkannte Zahnklinik verfügt Dentics über eine eigene Anästhesie für Vollnarkosen mit einem speziellen Aufwachraum an den großen Lokationen.