Depressionen - schnell und nachhaltig behandeln

Im Herbst verschlechtert sich bei vielen Menschen die Stimmungslage. Etwa jeder fünfte Mensch erleidet einmal in seinem Leben eine depressive Episode. Über 10.000 Menschen sterben jedes Jahr infolge eines Suizids, das sind dreimal so viele wie Verkehrstote! Klinikplätze sind nicht sofort zu finden, herkömmliche Antidepressive wirken oft nicht oder erst nach mehreren Wochen und Psychotherapieplätze sind in manchen Regionen rar.



Die Clinica Dr. Scheib bietet auf Mallorca schnelle und diskrete Kurzinterventionen an. Dazu bekommen die Patienten zunächst eine oder zwei Infusionen mit Ketamin, einer Substanz, die in den letzten Jahren besonders in den USA zunehmend zur Depressionsbehandlung eingesetzt wird. Eigentlich ist Ketamin ein Narkosemittel, wird bei dieser Behandlung aber in einer sehr niedrigen Dosis angewandt, bei der die Patienten voll bei Bewusstsein bleiben. Innerhalb weniger Stunden ist die Substanz vollständig abgebaut; die antidepressive Wirkung bleibt aber erhalten. Ketamin wirkt sofort und die Suizidgedanken verschwinden meist schon während der Infusion.



Durch die verbesserte Neuroplastizität wirken dann Psychotherapie und Neurofeedback besser und schneller. Die Patienten sind aufnahmefähiger und können neue Erfahrungen besser verarbeiten. Diese Kombination führt zu schnellen und nachhaltigen Ergebnissen. Ein nach individuellen Neigungen und Ressourcen gestaltetes Sportprogramm rundet das therapeutische Angebot ab. Die Mehrzahl der Patienten kehrt bereits nach zwei Wochen gestärkt wieder in ihren Alltag zurück.



Dieses Therapiekonzept wird auch bei schweren Zwängen und Posttraumatischen Belastungsstörungen angewandt, in besonderen Fällen auch bei Essstörungen, sofern Zwänge dabei im Vordergrund stehen.



Behandlungen an der Clinica Dr. Scheib in Palma de Mallorca finden ambulant, tagesklinisch oder stationär statt - je nach Schwere der Erkrankung. Eine Aufnahme ist ohne lange Wartezeit möglich.