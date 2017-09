Jahreszeiten hautnah miterleben

Pressemitteilung von Borgmeier PR

Wenden-Gerlingen im September 2017. Für angrenzende Wintergärten oder angebaute Terrassen, die keine Wärmedämmung benötigen, bietet SUNFLEX ein neues System mit nicht wärmegedämmten Aluminiumprofilen. „Mit dem SF 45 ermöglichen wir kostengünstig einen Wetterschutz in der hochwertigen Falt-Schiebe-Qualität“, erklärt Ernst Schneider, Geschäftsführer der SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH. Wie die bewährten Vorgänger-Systeme ist das Falt-Schiebe-System SF 45 komplett zu einer Seite oder zu zwei Seiten faltbar. Einzelne Glas-Elemente bewegen Nutzer dank kugelgelagerter Laufrollen leichtgängig und wählen dabei, ob sie das System nach innen oder außen öffnen. Die oberhalb des wasserführenden Bereichs liegenden Laufrollen sind geräusch- und verschleißarm, hitze- und kältebeständig. Im Sommer entsteht ein fließender Übergang nach draußen, im Winter bietet das geschlossene System Schutz vor Wind und Wetter und punktet trotzdem mit einem lichtdurchfluteten Raum. EPDM-Dichtungen in zwei Dichtebenen gewährleisten Regen- und Winddichtigkeit. Wartungsarme, nichtrostende und fehlbedienungssichere Beschlagteile sorgen für die Langlebigkeit des Systems. Für den Scheibenaufbau stehen Breiten von 8 bis 36 mm zur Verfügung, wobei ein nachträglicher Austausch der Scheiben kein Problem darstellt. Insgesamt beträgt die Bautiefe des SF 45 schlanke 45 mm. Nach Anforderung erfolgt die Montage des Rahmens mit aufgesetzter oder eingelassener Bodenschiene. Letztere lassen sich für „Barrierefreie Wohnungen“ nach DIN 18025 verwenden. Für hohen Schutz erfolgen Ver- und Entriegelung der Flügel durch Flachgriffe mit Arretierung zur Einbruchhemmung. Hier stehen verschiedene Schloss-Typen zur Auswahl.Weitere Informationen unter www.sunflex.de

Die SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH aus Wenden-Gerlingen ist seit 30 Jahren spezialisierter Hersteller von Falt-Schiebe-Systemen (Faltanlagen), Schiebe-Dreh-Systemen und Horizontal-Schiebe-Wänden. SUNFLEX bietet mit ihren Produkten die verschiedensten Möglichkeiten, maximale Wohnflächen zu schaffen und dabei deren Nutzwert deutlich zu steigern. Als eines der führenden Unternehmen in diesem Bereich liefert SUNFLEX vielseitige Lösungen für Terrassen, Wintergärten, Fassaden, Balkone sowie Geschäftseingänge, Raumteilung und Trennwände. Individuell an Kundenbedürfnisse angepasst, fügen sich SUNFLEX-Lösungen harmonisch in die Umgebung ein. An den Produkten schätzen Kunden vor allem die leichte und intuitive Bedienbarkeit, das hohe Qualitätsniveau und die lange Lebensdauer. Bundesweit sind rund 150 Mitarbeiter für das familiengeführte Unternehmen tätig.

