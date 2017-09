Solvium Capital: Schnelle Platzierung von Direktinvestments in Container und Wechselkoffer

Solvium Capital meldet eine starke Nachfrage nach Direktinvestments in Container und Wechselkoffer. Die Vermögensanlagen Container Select Plus 2 und Wechselkoffer Euro Select 3 sind zu 50 % platziert. Vom Angebot Wechselkoffer Euro Select 4 ist nur noch ein Restvolumen von 10 Millionen Euro verfügbar für die verbleibenden rund 7 Monate Platzierungszeit.Das Volumen des Angebots Container Select Plus 2 war erst Ende August um 5,2 Millionen Euro auf 19,9 Millionen Euro aufgestockt worden. Das Angebot Wechselkoffer Euro Select 3 wird voraussichtlich Ende November ausplatziert sein. Geschäftsführer Andre Wreth: "Wir freuen uns sehr über den bisherigen Platzierungserfolg bei den Vermögensanlagen Container Select Plus Nr. 2 sowie Wechselkoffer Euro Select 3 & 4. Wir gehen davon aus, am Ende dieses Jahres mit einem Gesamtumsatz von mehr als 50 Millionen Euro unser Vorjahresergebnis um mehr als 20 Prozent gesteigert zu haben."Das Angebot Container Select Plus Nr. 2 sieht eine Mietlaufzeit von 36 Monaten vor, die Anleger zweimal um jeweils 24 Monate verlängern können. Bei maximaler Laufzeit und guter Geschäftslage ist eine Rendite von jährlich 5,05 Prozent nach IRR erzielbar. Der Kaufpreis je Container liegt bei 2.465 Euro. Die Container werden am Laufzeitende zu festgelegten Preisen von Solvium zurückgekauft. Die laufenden Auszahlungen betragen 10,40 Prozent pro Jahr und werden monatlich anteilig ausgezahlt. Am Ende der Mietlaufzeit von 3 Jahren winkt ein Bonus von einmalig 2 Prozent des Kaufpreises, abhängig von gutem Geschäftsverlauf. In der Vergangenheit hatte Solvium angekündigte Boni stets in voller Höhe gezahlt.Beim Angebot Euro Wechselkoffer Select 3 beträgt der Kaufpreis für die maximal 18 Monate alten Wechselkoffer 6.825 Euro, der Rückkaufpreis 3.175 Euro. Die jährliche Miete beträgt 13,90 Prozent, die IRR-Rendite 4,41 Prozent. Beim Angebot Euro Wechselkoffer Select 4 beträgt der Kaufpreis für die maximal 5 Jahren alten Wechselkoffer 10.200 Euro, der Rückkaufpreis 6.105 Euro. Die jährliche Miete beträgt 11,60 Prozent, die IRR-Rendite 4,29 Prozent.Wechselkoffer sind Transportbehälter für Lkw und Bahn, die Anfang der 1970er Jahre von der deutschen Spedition Dachser für europäische Standards entwickelt wurden. Die Grundfläche ist an die Maße von Europaletten angepasst. Wechselkoffer sind dementsprechend vorwiegend in Deutschland und den angrenzenden Nachbarstaaten für den Versandhandel unterwegs. Für Investoren bietet der Markt laut Geschäftsführer Marc Schumann Sicherheit und Chancen: "Der Versandhandel in Deutschland boomt, getrieben durch den Online-Handel. Unsere Investoren zahlen Euro, die Mieter von Wechselkoffern zahlen die Miete in Euro, der Rückkaufpreis wird in Euro gezahlt. Es gibt also keinerlei Wechselkursrisiko."



Bildinformation: Wechselkoffer sind in der Logistikbranche beliebt