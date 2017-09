Die LKR Niedersachsen stellt sich vor

Am 15. Oktober ist Niedersachsenwahl. Zeit, darüber nachzudenken, wie wir uns unser Land vorstellen.Liberal-Konservativismus ist die Wertegrundlage unseres Grundgesetzes. Er hat unser Land stark und erfolgreich gemacht. Wir als Liberal-Konservative Reformer sind eine junge Partei, die sich dem Bewahren dieses Erbes verschrieben hat. Wir sind Realpolitiker. Weder haben wir ideologische Scheuklappen noch Verständnis für Fundamentalopposition. Klare Werte und das Bekenntnis zu politischer Vernunft bilden die beste Voraussetzung, um in Sicherheit, Bildung, Wirtschaft, Forschung, Familie und Fragen der Gerechtigkeit zwischen den Generationen die richtigen Akzente in der Politik setzen zu können. Hierfür werben wir um Ihr Vertrauen und bitten um Ihre Stimme.Mehr unter:



Bildinformation: Horst Krebs