Jetzt wird es Weihnachten bei erwinmueller.de

Kleine Geschenke, die große Freude bereiten. Auf erwinmueller.de gibt es viele Geschenkideen für die ganze Familie: individuell bestickte Frottierwaren, kreative Deko und Verpackungen, weihnachtliche Heimtextilien oder mit Weihnachtsmotiven verziertes Porzellan. Winterliche Stimmung verbreiten die trendigen Designs mit Sternen und Eiskristallen sowie die beliebten Tiermotive Elch, Rentier, Eule und Wichtel.Weihnachtliches PorzellanPunsch, heißer Tee und Glühwein wärmen und versüßen die Vorweihnachtszeit. In Porzellanbechern mit winterlichen Motiven schmeckt das gleich doppelt gut. Kühl und winterlich wirkt auch das neue Gepolana Kaffeeservice, verziert mit Eiskristallen, auf dem Speisen besonders schön zur Geltung kommen.Heimtextilien im WinterkleidRentiere und Elche gehören zur Weihnachtszeit und sind auch auf Heimtextilien ein beliebtes Motiv. Ob als Druck auf Bettwäsche, Geschirrtüchern und Kissenhüllen oder als Stickerei auf Handtüchern, sie kommen bei Jung und Alt gleichermaßen gut an - genauso wie Sterne, Eiskristalle, Pinguine oder Wichtel.Die Kinderbutt Biber Bettwäsche mit Elchen, Sternen, Eiskristallen und Tannenbäumen ist kuschelweich und lässt Kinderaugen strahlen. Eingehüllt in den neuen Schlafanzug im Schneemanndesign ist die Winteridylle perfekt und das Zubettgehen für die Kleinen gar nicht mehr so schlimm.Individuell bestickte FrottierwarenMit Namen bestickte Handtücher sind immer eine schöne, individuelle Geschenkidee. Neu bei Erwin Müller ist das 2-teilige Kinderbutt Walk-Frottier-Set mit Kapuzentuch und Waschhandschuh. Es ist mit einem entzückenden Elchmotiv bestickt und kann mit dem Namen des Babys ergänzt werden.Auf dem unifarbenen Erwin Müller Walk-Frottier Programm kommt die Bestickung mit den Weihnachtsmotiven Rentier, Wichtel und Stern besonders schön zur Geltung. Auch hier ist eine individuelle Bestickung des Namens möglich.Für die Bestickung von Handtüchern stehen in der manutextur auf erwinmueller.de viele hundert Motive zur Verfügung. So wird jedes Handtuch zu einem Unikat. Die Bestickung von bis zu 20 Buchstaben ist bei den Erwin Müller Walk-Frottier Hand- und Duschtüchern der manutextur im Preis enthalten.Verpackung mal andersIn Japan werden Geschenke sehr kunstvoll in Tücher gehüllt. Diese tolle Verpackungstechnik lässt sich mit den Geschirrtüchern im Rentierlook von Erwin Müller bestens imitieren. Da wird der Inhalt des Geschenkpakets zur Nebensache. Eine hochwertige Dekoration für Weihnachtspäckchen, aber auch für Baum und Fenster sind weiße Porzellansterne in verschiedenen Größen.In der Weihnachtswelt im Onlineshop von erwinmueller.de gibt es viele Inspirationen für Weihnachtsgeschenke, die von Herzen kommen.



Bildinformation: Individuelle Bestickung in der manutextur von erwinmueller.de (Bildquelle: © erwinmueller.de)