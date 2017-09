Neuerungen im AWARO Due Diligence Modul

Die AWARO Datenraumtechnologie des Geschäftsbereichs AWARO Collaboration Solutions der AirITSystems GmbH ist eine moderne Webanwendung, die bei Transaktionen mit Due Diligenceprozessen und zur Bestandsbewirtschaftung von Immobilien eingesetzt wird. Dabei nutzen die Beteiligten die Software zum Dokumenten- und Informationsaustausch, ohne eine notwendige Installation. Eine absolute Notwendigkeit in Due Diligence Prozessen ist die strukturierte Schließung von Informationslücken durch die Beantwortung von Investorenfragen („Q&A Prozess“). Das AWARO Q&A Modul, als Systemunterstützung im Due Diligenceprozess, soll zukünftig die Beantwortung von Fragen noch effizienter gestalten, redundante Fragestellungen reduzieren und helfen, Informationslücken gebündelt zu schließen.Mit dem aktuellen Update sollen Aufwendungen erspart und Transaktionslaufzeiten verringert werden. Das Modul stellt die aus einer Investorengruppe gestellten Fragen und Antworten für alle Gruppenmitglieder an den zugeordneten Dokumenten dar und gibt so Informationen aus dem bisherigen Prozess wieder. Dies verdichtet die Informationen für die gesamte Investorengruppe und beschleunigt den Prüfprozess. Eine erneute Stellung redundanter oder ähnlicher Fragen unterbleibt oftmals und reduziert die Fragenflut auf der Verkäuferseite. Durch die Erstellung von Fragen ausgehend von Dokumenten sowie durch eine optional freie Themenzuordnung wie z.B. in commercial, legal, technical kann das System Fragen direkt den beantwortenden Personen wie Beratern, Spezialisten etc. zuweisen. Dieses automatische Routing reduziert Zuordnungsaufwendungen für die Verkäuferseite. Um die Handhabung und Übersichtlichkeit in der Bieterverwaltung - gerade bei großen Portfolien zu verbessern -, ist jetzt auch eine Gruppierung von Investoren möglich.Der Geschäftsbereich AWARO Collaboration Solutions bietet mit dem Datenraum für eine Vielzahl von Immobilientransaktionen eine maßgeschneiderte Lösung für die Anforderungen aller Beteiligten sowie ein strukturiertes Informations- und Kommunikationsmanagement und funktionale Prozessunterstützung. So stellt der Datenraum alle transaktionsrelevanten Dokumente vollständig und aktuell zur Verfügung, schützt damit nicht nur vor Wert- und Kaufpreisabschlägen, sondern leistet einen erheblichen Beitrag zu einer schnellen und sicheren Transaktion sowie einer positiven Imagebildung des Verkäufers. AWARO ist daher mittlerweile bei vielen Bestandshaltern, Beratern und Investoren der etablierte Datenraum.Weitere Informationen siehe www.awaro.de



Bildinformation: Informationen auf einen Blick Quelle: AirITSystems GmbH