Familienurlaub in der Steiermark

(epr) "Mama bringst du mir was mit? - Was ganz doll Spannendes oder was zum Spielen und Schokolade!" Diesen Ohrwurm aus der Werbung vergangener Tage kennt bestimmt noch jeder. Die Herausforderung, drei Wünsche auf einmal erfüllen zu wollen und dabei auch noch allen Familienmitgliedern gerecht zu werden, meistern Eltern bei der Auswahl des "Naschmaterials" meist ohne Probleme. Komplizierter wird es, wenn die Urlaubsplanung ansteht.Es rauchen die Köpfe, es werden Kataloge gewälzt und Freunde interviewt, welches Zielgebiet wohl die erwünschte Abwechslung in puncto Erholung, Genuss, Sport und Freizeit bietet. Reiselustige Menschen müssen hier nicht weit in die Ferne schweifen, denn das Gute liegt wirklich nah. Abwechslung pur bietet das in der Oststeiermark zentral gelegene Bad Waltersdorf. Im "Garten Österreichs", zwischen Wien und Graz, haben sich die herzlichen Landsleute einen bunten Blumenstrauß an Extras für ihre Urlaubsgäste einfallen lassen, der ein Programm der besonderen Art verspricht. Zahlreiche Freizeitaktivitäten, Genuss und Events können mit der Genusscard kostengünstig kombiniert werden. In der 2-Thermenregion Bad Waltersdorf dreht sich natürlich vieles ums Wasser. Das heilkräftige Thermalwasser beschert den Besuchern der beiden Thermen Spaß und Wohlbefinden - die Heiltherme als "Quelle der Ruhe" und die H2O Erlebnistherme mit sprudelnd-spritzigen Wasserattraktionen für die ganze Familie. Die reizvolle Natur mit Wäldern, Feldern und Weinbergen lockt zu jeder Jahreszeit und wartet nur darauf, zu Fuß, mit dem Rad oder vielleicht sogar mit dem Heißluftballon erkundet zu werden. Nebst Tennis- und Squashplätzen steht den Aktiven auch ein 18-Loch-Golfplatz oder der größte Waldhochseilgarten Europas zur Verfügung. Wöchentlich stattfindende Specials wie beispielsweise eine geführte Radtour, eine historische Wanderung oder eine spannende Rundfahrt mit einem schicken Oldtimer sind einzigartige Erlebnisse. Besonders gemütlich und kulinarisch wird es bei den familiär geführten Buschenschänken und Gasthäusern der Region - einfach unter den Weinlauben der urigen Schänken eine Auszeit nehmen. Hier bleiben bestimmt keine Wünsche offen. Mehr unter www.badwaltersdorf.com



Bildinformation: Die idyllische 2-Thermenregion Bad Waltersdorf liegt im Winter besonders beschaulich da. (Bildquelle: Foto: epr/Bad Waltersdorf/Josef Lederer)