September 2017 - Sie gelten als die "Oscars der Reisebranche": In diesem Jahr wurden die renommierten "World Travel Awards" für herausragende Leistungen in der Reise- und Tourismusbranche zum 24. Mal verliehen. Mehr als 500.000 Reisebüros, Tourismusorganisationen und touristische Leistungsträger in mehr als 160 Ländern der Erde nahmen an dem Voting in zahlreichen Kategorien teil, um die besten Hotels, die besten Reiseveranstalter, die besten Kreuzfahrtreedereien und die besten Airlines weltweit zu wählen. Zur "Caribbean's Leading Honeymoon Destination" wurde dabei Saint Lucia gewählt - und das bereits zum achten Mal seit 2009.So bestätigt der World Travel Award, was Saint Lucia Reisende schon lange wissen: Das angenehme Klima, die malerische Kulisse der Pitons, das üppige Grün der Natur und die freundlichen Inselbewohner machen das Karibik-Eiland zum perfekten Ort für Heiratswillige und Flitterwöchner. Als Trend gilt übrigens das "Renewal" - eine besondere Zeremonie, in der sich Paare, die bereits einige glückliche Ehejahre "absolviert" haben, ein erneutes Eheversprechen geben.



Bildinformation: World Travel Awards 2017 - Saint Lucia erneut "Caribbean"s Leading Honeymoon Destination"