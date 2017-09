Stimmungsvolle Beleuchtung per App: Theben Universaldimmer DIMAX für LED-Leuchten

Bei einem gemütlichen Abend mit Freunden in entspannter Atmosphäre darf die passende Lichtstimmung nicht fehlen. Mit den neuen Universaldimmern DIMAX 542 plus und 544 plus von Theben lassen sich stimmungsvolle Lichtszenen im Handumdrehen über einen herkömmlichen Taster abrufen. Neu ist die Dimmer-Programmierung per App beim DIMAX 544 plus. So lassen sich Lichtszenen, Helligkeitswerte und weitere Einstellungen wie z.B. die Treppenlicht-Funktion oder der 2-Taster-Betrieb bequem über das Smartphone konfigurieren. Über NFC wird das Programm auf den Dimmer aufgespielt - ohne Spannungsversorgung. Später werden sie auf der Baustelle nur noch montiert. Die Übertragung funktioniert auch bei eingebauten Dimmern: Einfach das Smartphone auf die Stelle an der Wand legen, hinter der der DIMAX verbaut ist. Die geringe Reichweite sorgt gleichzeitig fur hohe Manipulationssicherheit. Weniger App-affine Anwender können DIMAX auch klassisch per Schraubendreher am Poti programmieren.Großer Funktionsumfang für individuelle EinstellungenDer Universaldimmer DIMAX eignet sich optimal zur Nachrustung. Wenn bereits Anschlusse hinterlegt sind, ist DIMAX einfach in der bestehenden Verteilerdose montierbar. Über verschiedene Einstellungen kann man optimal auf die unterschiedlichen Dimmverhalten von LED-Leuchtmitteln eingehen. Sei es mit individuell einstellbarer Mindesthelligkeit oder einer zweiten Einstellung fur LEDs mit Phasenanschnitt. So lassen sich die LED-Leuchtmittel harmonisch, stufenlos und zuverlässig dimmen. Daruber hinaus sind uber die App weitere Dimmkurven fur LEDs oder Lufter wählbar.Ein weiteres Highlight ist die "Aufweck- und Schlummerfunktion" von DIMAX. Durch einen Doppelklick auf den Taster wird das Licht abends sanft gedimmt. Am Morgen wird man durch eine sanft ansteigende Helligkeit geweckt. Über optionale Diodenmodule können bis zu zwei Lichtszenen mit individuellen Helligkeitswerten hinterlegt werden. Durch die Sonderfunktion "Treppenlicht" wird aus dem Dimmer ein Treppenlicht-Zeitschalter mit Ausschaltvorwarnung: Bevor das Licht ausgeht, wird es für einen definierten Zeitraum gedimmt. Das gibt den Nutzern die Möglichkeit, das Licht erneut einzuschalten und nicht schlagartig im Dunkeln zu stehen. Das Abdimm-Level sowie die Nachlaufzeiten sind konfigurierbar.Der Theben Universaldimmer ist als DIMAX 544 plus mit NFC und App-Programmierung sowie als DIMAX 542 plus ohne NFC erhältlich. Die kostenlose App für Android-Smartphones steht im Google PlayStore zum Download bereit.



Bildinformation: Universaldimmer DIMAX 544 plus